Компания NCSoft представила новый трейлер грядущей многопользовательской ролевой игры AION 2

Южнокорейская компания NCSoft официально опубликовала свежий кинематографический трейлер своей новой амбициозной MMORPG под названием AION 2. Демонстрационный ролик получил официальный подзаголовок Spread Your Wings и демонстрирует зрителям новые локации и противников.

Сюжетная завязка эпического приключения строится вокруг избранного героя, которому предстоит вновь расправить крылья ради защиты вселенной. Разработчики позиционируют новинку как уникальную и единственную в своем роде многопользовательскую ролевую игру, полностью спроектированную вокруг вертикального геймплея и масштабных воздушных баталий. Пользователям предстоит осваивать сложные кульбиты в воздухе, объединяться в огромные альянсы и штурмовать летающие крепости соперников.

На текущий момент проект официально заявлен к релизу исключительно на ПК, где его глобальный международный запуск состоится уже в сентябре 2026 года. Информации о возможном переносе масштабной сетевой игры на консоли PlayStation или Xbox авторы на сегодняшний день не предоставляли. Создатели планируют активно делиться новыми подробностями о фракциях, классах персонажей и особенностях боевой системы по мере приближения к заветной дате релиза.