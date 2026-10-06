Полноценный запуск AION 2 в Steam собрал почти 400 тысяч игроков - новую MMORPG качают ради настройки размера груди

Наконец-то состоялся релиз новой амбициозной MMORPG Aion 2 от ветеранов жанра из NCsoft. Сиквел продолжает наследие культовой первой части, перенося привычные механики на современный движок Unreal Engine 5, но, как оказалось, внимание игроков привлекло нечто не совсем ожидаемое в игре. Главным поводом для бурных обсуждений в сообществе стали не масштабные PvP-сражения за крепости, а вирусный редактор персонажей с беспрецедентными возможностями настройки тела.

Старт условно-бесплатной игры только в одном Steam продемонстрировал внушительные показатели. Пиковый онлайн в сервисе Valve за первые сутки достиг 397 905 одновременных пользователей, вплотную приблизившись к 400 тысячам человек. Сама игра предлагает масштабный открытый мир, который в 36 раз превосходит локации оригинальной The Tower of AION, вертикальное перемещение на крыльях и динамичные бои.

Однако социальные сети буквально заполнили скриншоты из меню кастомизации. В редактор героя авторы внедрили свыше 200 параметров, среди которых особое внимание аудитории привлек глубокий инструментарий настройки женской фигуры. Игрокам доступны отдельные независимые ползунки для регулировки размера и длины грудной клетки, общего объема груди, ее высоты посадки, наполненности верхней части и даже рельефа широчайших мышц спины. В игре даже есть отдельный ползунок отвечает за степень выступания и округлости живота, позволяя создавать самые разные типы телосложения — от мускулистых и подтянутых до реалистично плотных фигур.

Геймеры по всему миру активно делятся результатами своих экспериментов, с иронией отмечая, что столь тонкая микронастройка анатомических изгибов стала главной причиной массовой загрузки Aion 2. Многие пользователи признаются, что провели в редакторе внешности несколько часов еще до первого выхода на сервер.

На данный момент пользовательский рейтинг AION 2 в Steam удерживается на отметке около 72% положительных отзывов.