Провальный запуск Aion 2 обрушил акции NCSoft на 15%

Ожидаемый сиквел культовой MMORPG 2009 года, Aion 2, столкнулся с катастрофическим приемом в Южной Корее и на Тайване. Жесткая критика от игроков одного из самых требовательных рынков к жанру MMO привела к обвалу акций компании-разработчика NCSoft более чем на 15% всего за несколько дней.

Игроки единодушно раскритиковали Aion 2, сравнив ее с дешевой мобильной игрой. Основные претензии связаны с агрессивной pay-to-win монетизацией, когда успех в игре сильно зависит от реальных денежных вложений, а также с низким, по мнению сообщества, качеством самой игры.

Этот провал стал особенно горьким для поклонников франшизы, учитывая популярность и уважение, которые заслужила оригинальная Aion. Ситуация с Aion 2 в очередной раз подтверждает печальную тенденцию выпуска неотполированных MMO, переполненных микроплатежами.

Теперь перед NCSoft стоит непростая задача - попытаться спасти репутацию проекта. Первым шагом на этом долгом пути, как считают эксперты, мог бы стать отказ от текущей pay-to-win модели в пользу честной free-to-play.

Запуск в Корее и Тайване состоялся 19 ноября 2025 года. Глобальный запуск запланирован на 2026 год.