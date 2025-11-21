Провальный запуск Aion 2 обрушил акции NCSoft на 15%

Ожидаемый сиквел культовой MMORPG 2009 года, Aion 2, столкнулся с катастрофическим приемом в Южной Корее и на Тайване. Жесткая критика от игроков одного из самых требовательных рынков к жанру MMO привела к обвалу акций компании-разработчика NCSoft более чем на 15% всего за несколько дней.
Игроки единодушно раскритиковали Aion 2, сравнив ее с дешевой мобильной игрой. Основные претензии связаны с агрессивной pay-to-win монетизацией, когда успех в игре сильно зависит от реальных денежных вложений, а также с низким, по мнению сообщества, качеством самой игры.
Этот провал стал особенно горьким для поклонников франшизы, учитывая популярность и уважение, которые заслужила оригинальная Aion. Ситуация с Aion 2 в очередной раз подтверждает печальную тенденцию выпуска неотполированных MMO, переполненных микроплатежами.
Теперь перед NCSoft стоит непростая задача - попытаться спасти репутацию проекта. Первым шагом на этом долгом пути, как считают эксперты, мог бы стать отказ от текущей pay-to-win модели в пользу честной free-to-play.
Запуск в Корее и Тайване состоялся 19 ноября 2025 года. Глобальный запуск запланирован на 2026 год.
Честный ф2плей? Чего простите? То есть, мы вам игру сделаем бесплатной, но всё равно будем разводить вас как лохов? Окуенная просто альтернатива. М-да... не удивительно, что жанр ММО по своей сути - сдох. И держится только за счёт мобильных дрочилень, особенно в жанре idle.
ММО держится всего на паре проектов, ВОВ, Тесо и ГВ2, все остальные либо умерли, либо донатные помойки. А все потому, что именно азиатский рынок начал их "убивать". Сейчас ММО воспринимается как похождения сисястых девочек в фэнтези мире, благодаря азиатам, а раньше, это все таки сказочный рол-плей был отчасти, где можно было создать и гуманоида и человека, и тд и тп, и мир был более мрачный и красивый одновременно, да и сюжеты серьёзные, чего стоит тот же ВОВ или ТЕСО.
Типичный НЦсофт, работает только подписочная модель+магаз со скинчиками. Если туда положили заточки\страховки\сеты с бонусами всё, такое должно не живет. НЦсофт уже столько на рынке и не как не усвоят эту простую истину. Да и поддерживать 1-2 проекта, где народ будет сидеть годами проще чем клепать их конвейером.
Кто там еще на Хуразон надеяться ?
Ожидаемо
Всё пойдёт по стандартному пути (как это было с AION), сначала это более менее годный проект с хорошим захватывающим PvP, потом игру конкретно оказуаливают чтобы привлечь больше PvE игроков, потом микротранзакции и потом в это не хочется играть. Первая требовала минимум 5ть часов присутствия игры почти каждый день, не думаю что стандартно работающий семейный человек может себе это позволить.
Чего? Кого? Для любителей MMORPG что ли?
Никогда я не понимал этих ваших эмэмо