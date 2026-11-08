Разработчики AION 2 анонсировали масштабные планы: дома, рыбалка, мореплавание, битвы фракций и многое другое

На официальной корейской презентации, приуроченной к первой годовщине AION 2, разработчики NCSOFT представили ближайшие обновления и долгосрочные планы развития игры. Стрим прошёл 8 ноября 2026 года. Вот ключевые моменты, которые уже подтверждены:



Одно из самых ожидаемых нововведений - личное жильё. Игроки получат собственную территорию (целый остров), которую можно будет полноценно обустраивать как снаружи, так и внутри. Доступны создание мебели и сотни декоративных элементов. На территорию можно приглашать до 40 игроков. В дальнейшем систему планируют развивать: расширение участка, размещение питомцев, расширенное взаимодействие с мебелью, а также дополнительные возможности кастомизации.

Рыбалка и мореплавание были показаны в превью будущего контента - разработчики объединили эти системы в одно направление, которое появится позднее. Также анонсированы новые соло-подземелья, дальнейшее развитие Бездны и RvR-механик, новые игровые территории, изменения классов (включая корректировку механик заклинателя), а также поддержка прогрессии персонажей разных уровней: соответствующая экипировка, материалы для развития и усиление крафтового снаряжения.

В числе будущих обновлений - контент, связанный с шуто, регулярные ивенты, новые питомцы и костюмы, дополнительный соло-контент, подарки игрокам и многое другое. Среди обсуждаемых направлений также значится повышение максимального уровня до 55. Ближайшее крупное обновление с жильем запланировано на 11 ноября. Официальные патч-ноуты и более детальная информация появятся в ближайшее время.