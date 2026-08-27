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Разработку Blackfrost замедлили ради режима выживания в The Long Dark
Показ геймплея GTA 6 привлек 3,9 млн зрителей и признан крупнейшим игровым стримом 2026 года
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло AndaSeat Kaiser Frontier XL черное
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