Разработчики из NCSoft выпустили масштабное обновление для Aion 2 и анонсировали презентацию

Компания NCSoft сообщила о выходе крупного контентного обновления для MMORPG Aion 2. Разработчики добавили новое подземелье, расширили систему экипировки и улучшили качество жизни игроков. Также студия раскрыла дату проведения специальной презентации для поклонников проекта.

Главным нововведением стал выход нового подземелья под названием Зеркало красной привязанности. Эта локация представляет собой иллюзорное пространство, созданное из чувств влюбленной частицы Кромед. Для входа игрокам потребуется достичь как минимум 3200 уровня экипировки. При выборе более высокой сложности требования к уровню будут пропорционально возрастать.

В игре появились 3 новых комплекта Арканы, которые получили названия Возмездие, Защита и Непреклонность. Все 3 набора дают прибавку в 5 процентов к определенным характеристикам. Возмездие повышает сопротивление урону от боссов, Защита усиливает регенерацию, а Непреклонность снижает получаемый урон от оружия. Создать эти предметы можно с помощью благородных кристаллов, выпадающих в новом подземелье. Игроки могут извлекать загадочные кристаллы из Арканы 1 и 2 сезонов, в то время как предметы 3 сезона позволят получить благородные кристаллы.

Авторы проекта существенно увеличили награды за прохождение инстансов. Еженедельный лимит экспедиций вырос с 14 до 21 раза, а лимит прохождения превосходных подземелий увеличен с 7 до 14 раз. Зачистка контента 4 и 5 тиров теперь приносит больше внутриигровой валюты. Любители ежедневных активностей могут посетить новое подземелье Секретное хранилище Кропакина. В нем нужно уклоняться от бомб в течение 40 секунд и собирать монеты.

Дополнительно создатели добавили 7 новых видов жетонов, отображение спины у боссов, пресеты интерфейса и расширенный список приглашений. На прошедшей 12 мая трансляции команда заявила, что 27 мая в игре появится новое святилище Чаша Муспеля. Масштабная презентация Aion 2 Showcase пройдет 14 июня в Сеуле. Разработчики пригласят 150 человек, которые могут подать заявки до 25 мая. Имена победителей отбора опубликуют 1 числа следующего месяца.