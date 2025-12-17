Скандал с Aion 2: создание сексуализированных персонажей, похожих на знаменитостей, может преследоваться по закону

Запуск MMORPG Aion 2 оказался омрачен еще одним скандалом. Помимо критики за механики pay-to-win, игра оказалась в центре споров из-за системы "Style Shop", где игроки могут продавать пресеты персонажей, в том числе откровенно сексуализированные изображения реальных знаменитостей.
"Style Shop" - это виртуальный магазин, позволяющий игрокам загружать и продавать созданные ими пресеты персонажей. Благодаря продвинутому редактору внешности в Aion 2, некоторые пользователи стали создавать почти точные копии корейских знаменитостей, включая подростков, и продавать их под реальными именами. Проблема усугубляется наличием в игре откровенных нарядов, которые можно использовать для этих персонажей.
Чон-Мок Кан, юрист, пишущий для GameMeca, проанализировал ситуацию с точки зрения корейского законодательства и считает, подобные действия могут подпадать под законы о цифровых секс-преступлениях и дипфейках. Юрист подчеркивает, что NCSoft вряд ли удастся избежать ответственности, сославшись на действия игроков. Компания контролирует все внутриигровые данные, включая контент "Style Shop", и получает прибыль от продажи откровенных нарядов. Если будет доказано, что издатель знал о проблеме, но не принял мер, его могут признать совиновным.
Общественность разделилась: одни осуждают такое использование образов, другие защищают свободу творчества в игре. Пользователи надеются, что NCSoft ужесточит модерацию, чтобы защитить знаменитостей от потенциального вреда.
А че это ваши законы защищают ТОЛЬКО знаменитостей, а обычные люди? А рандомные совпадения?
Много вопросов, мало ответов. Понятно одно - власти как всегда не хотят что бы кто то где то зарабатывал без их согласия.
Ну, с такой логикой получается, что ВСЕ навороченные редакторы персонажей следует запретить, Лично я когда-то слепил Анджелину Джоли и играл за неё, правда не помню в какой игре, лет 20 назад оно было... и что теперь? Меня за это надо наказать?
Ну это абсурд. Такие аргументы не выдерживают никакой критики. Годятся разве что для КВН. Точка.
на патрике nsfw контент мейкеры продают и не такой контент в т.ч. со знаменитостями, и ничего
Что-то такой критики не слышно вокруг мехабрейк, хотя там точно так же можно продавать пресеты своих персов.
