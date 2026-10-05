Состоялся глобальный релиз MMORPG AION 2 в Steam

AION 2 официально запущена по всему миру. Команда проекта опубликовала обращение к сообществу, отметив, что долгожданный момент наконец наступил. Разработчики пригласили игроков отправиться в Атрею и исследовать всё, что предлагает новая часть.

«Мы не можем дождаться, чтобы полететь в Атрею вместе с вами. Надеемся, этот момент станет драгоценным воспоминанием для каждого из нас. Будь вы Элиосом или Асмодианом, мы все даэвы в одном путешествии», — говорится в сообщении.

Разработчики поблагодарили игроков за ожидание и пожелали им наслаждаться тем, что ждёт впереди. По их словам, запуск стал результатом долгой работы команды и терпения аудитории, которая следила за новостями проекта.

AION 2 продолжает традиции оригинальной игры, где две фракции — Элиос и Асмодиане — сосуществуют и соперничают в мире Атреи. Игрокам вновь предстоит стать даэвами, крылатыми существами, способными летать и сражаться как на земле, так и в воздухе. Новая часть обещает обновлённую графику, переработанные боевые системы и расширенный открытый мир, а также новые сюжетные линии и персонажей.

Разработчики подчёркивают, что запуск — это только начало. Впереди игроков ждут обновления, дополнительные события и развитие мира Атреи. Команда призвала сообщество делиться впечатлениями и отзывами, чтобы вместе делать игру лучше.

Отдельно отмечается, что для многих AION 2 — это возвращение к знакомой вселенной спустя годы, а для кого-то — первое знакомство с серией. Разработчики надеются, что как ветераны, так и новички найдут в игре что-то для себя, а сам проект станет местом для новых встреч и совместных приключений.