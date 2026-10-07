TheGamer раскритиковала сексуализированную кастомизацию в Aion 2 - игроки устроили журналистам жёсткий отпор

Издание TheGamer выпустило материал, посвящённый редактору персонажей Aion 2 и, в частности, необычно широким возможностям настройки женских персонажей. Автор статьи Сэм Вудс обратил внимание на ползунок размера груди, который после глобального релиза MMORPG стал одной из активно обсуждаемых особенностей игры.

В публикации настройку назвали чрезмерной, а интерес части аудитории к подобным возможностям связали с так называемыми «гоунерами». Среди формулировок, разошедшихся по соцсетям, оказались:

Ползунок размера груди в Aion 2 — это уже перебор. Гоунеры тут просто отрываются по полной.

Реакция части игрового сообщества оказалась резко негативной. В соцсетях и на форумах пользователи спорили с такой трактовкой кастомизации и обвиняли журналистов в попытке пристыдить игроков за их вкусы. На Reddit отдельно возмущались самой претензией к «gooning»: один из популярных постов сводился к простой мысли — если редактор позволяет сделать персонажа скромным, сексуальным или каким угодно ещё, то игрокам стоит дать самим выбирать внешний вид героя. Пользователи прямо пишут:

Это редактор персонажей. Пусть люди создают и одевают персонажей так, как хотят.

В других обсуждениях пользователи с иронией хвастались максимально увеличенной грудью своих героинь, делились настройками персонажей и шутили про «gooner skins», фактически превращая объект критики TheGamer в мем и повод для демонстрации возможностей редактора. Встречались и комментарии в духе:

Идите играть в Gears of War: E-Day — эта игра буквально создана для вас,

явно высмеивающие претензии журналистов к откровенной кастомизации в Aion 2.

Сама Aion 2 вышла глобально 5 октября. Игра привлекла большое внимание аудитории уже на старте: TheGamer ранее отмечала, что MMORPG показала четвёртый по величине запуск среди новых игр Steam в 2026 году. На фоне этого редактор персонажей быстро стал отдельной темой для обсуждения — причём споры вокруг него вышли далеко за пределы самой игры.