Возрождение легенды: Aion 2 объединит ПК и мобилки, предложив масштабные RvR-сражения и глубокое PvE

На недавнем стриме разработчики Aion 2 раскрыли массу новых подробностей о продолжении культовой MMORPG. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и перенесёт нас в Атрею через 200 лет после событий оригинала. Мир увеличился в 36 раз, а визуал и геймплей стали гораздо современнее.
Ключевые особенности:
- Кросс-платформа между ПК и мобильными устройствами, при этом ПК-версия остаётся приоритетной.
- Масштабный PvE-контент с более чем 200 подземельями, включая одиночный и групповой режимы, а также Easy Mode для новичков.
- Разделение фракций на разных серверах, что позволит усилить напряжение в RvR-войнах через межсерверные столкновения и пространственные разломы.
- Боёвка без автоатаки, с системой ударов в спину, non-target механикой и расчётом урона по завершении анимации.
Вернутся все 8 классов, а кастомизация персонажей позволит создавать как героических аватаров, так и нестандартных «уродцев».
Айон и на ПК был унылой хренью.
Согласен, после 5+ версии я до капа уровня ни разу не до качался, 2.7 была последней лучшей.
Тьфу, опять мобильное *овно, а я так надеялась на нормальную ммо... 😡
Нормальных ммо не существует // Денис Иванов
а вдруг у них получится..? ждёмс.
А дата или хотя бы примерное окно релиза есть?
в 36 раз больше мир...они с ума сошли. Внуки и правнуки будут докачивать аккаунты предков чтоль.
если что по западным и нашим законам акк нельзя передать в наследство... Зато в Китае можно унаследовать акк и передать его отцу\внуку\любому родичу короче...
П.С. - ну или если ваш акк не связан с компанией или игрой которой владеет Tenscent...
Мир красочный, но я уверен, он собран из однотипных ассетов и по разнообразию и насыщенности может проиграть даже ГТА5.
Если убрать крылья персов, то от Айона ничего в этом трейлере не останется-выглядит как любая другая бессмысленная ММО.
Кроссплатформа с мобилками? Значит будет очередной кал с 4-5 активными способностями.
Всё что связано с мобилками, автоматически ставит крест на практически любом проекте, так как ради них идёт неимоверное прощение и отсекается всё самое интересное, ради чего и можно было бы в подобное играть.
Апетухали! :) Интересно, а котобусы будут? :)