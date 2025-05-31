Возрождение легенды: Aion 2 объединит ПК и мобилки, предложив масштабные RvR-сражения и глубокое PvE

На недавнем стриме разработчики Aion 2 раскрыли массу новых подробностей о продолжении культовой MMORPG. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и перенесёт нас в Атрею через 200 лет после событий оригинала. Мир увеличился в 36 раз, а визуал и геймплей стали гораздо современнее.

Ключевые особенности:

Кросс-платформа между ПК и мобильными устройствами , при этом ПК-версия остаётся приоритетной.

, при этом ПК-версия остаётся приоритетной. Масштабный PvE-контент с более чем 200 подземельями, включая одиночный и групповой режимы, а также Easy Mode для новичков.

с более чем 200 подземельями, включая одиночный и групповой режимы, а также Easy Mode для новичков. Разделение фракций на разных серверах , что позволит усилить напряжение в RvR-войнах через межсерверные столкновения и пространственные разломы.

, что позволит усилить напряжение в через межсерверные столкновения и пространственные разломы. Боёвка без автоатаки, с системой ударов в спину, non-target механикой и расчётом урона по завершении анимации.

Вернутся все 8 классов, а кастомизация персонажей позволит создавать как героических аватаров, так и нестандартных «уродцев».