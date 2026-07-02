Журналисты остались в восторге от AION 2: особенно их порадовал редактор красивых женских персонажей

NCsoft активно готовится к масштабному запуску своей новой кроссплатформенной MMORPG AION 2, который запланирован на сентябрь 2026 года. Недавно журналистам выпала возможность лично протестировать закрытую сборку игры, и их отзывы уже успели подогреть интерес сообщества к проекту. Хотя игра и является прямым продолжением, она привлекает внимание не революцией в жанре, а высочайшим уровнем полировки классических ММО-элементов. Главным же источником восторга для прессы стала невероятно детализированная система создания персонажа.

Как отмечают обозреватели, в эпоху современных "геройских гач", где геймерам выдают готовые болванчики, AION 2 делает принципиальную ставку на самовыражение и погружение. "Мы давно не чувствовали такой привязанности к своему собственному цифровому альтер-эго", — делятся впечатлениями журналисты портала Automaton. Местный редактор внешности описывается как «отдельный мини-шедевр на движке Unreal Engine 5». Настройки здесь доходят до анатомического абсурда:

Помимо десятков потрясающих реалистичных пресетов с уникальными чертами, система дает доступ к редактированию строения буквально каждой мышцы тела. Например, регулировке степени развития трапециевидных мышц, ширины лодыжек и длины предплечий.

Проработка живота также позволяет менять полноту и изгиб выпячивания "пузика".

Макияж реализован через профессиональную виртуальную косметику, где игроки смешивают контуринг и задают коды глянца на помадах с возможностью создания экстремальных фэнтезийных скинов эльфиек с радужными веками и татуировками.

Любовь к настройкам переносится и в сам мир игры. AION 2 предлагает гибкую механику кастомизации костюмов — от тяжелых лат до стильных городских худи. По заявлениям журналистов, в редакторе одежды есть функционал для изменения материалов ткани. Например, любую жесткую кольчугу можно обтянуть карбоновым паттерном или превратить визуально в мягкий плед. Добавим к этому наличие полетов на совершенно разнообразных крыльях и около 200 маунтов-питомцев, от громадных ездовых снежных барсов до комичных пингвинов, свисающих с плеча игрока в виде рюкзаков, и можно не сомневаться, что AION 2 станет главной виртуальной социальной витриной моды среди игроков.

Не обошла пресса вниманием и классическую формулу игры. Журналистам понравился «королевский бой без сложных таргетов» — битвы с боссами в подземельях вновь требуют сплоченной кооперативной командной синергии всей пати. Хотя сами квесты не обещают прорывных геймплейных революций в дизайне локаций, красота гигантского мира с водными и воздушными зонами без загрузок с избытком компенсирует любую рутину.

Запуск масштабного сервера Атреи ожидается уже в начале этой осени.