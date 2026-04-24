Aion Classic получила новый класс Инквизитор и сразу несколько PvE-испытаний

В Aion Classic вышло крупное обновление, которое расширило боевые возможности игроков и заметно обновило PvE-контент. Главной новинкой стал новый класс Инквизитор, а вместе с ним в игре появились три подземелья, одиночное испытание, система усиления украшений и дополнительные инструменты кастомизации персонажа.

Инквизитор представляет собой гибридный класс ближнего боя, сочетающий физический и магический урон. Персонаж использует латную броню и сражается при помощи Духовного клинка — особого оружия, накапливающего силу души для применения усиленных способностей. Класс ориентирован как на сражения против групп врагов благодаря атакам по площади, так и на точечное уничтожение одиночных целей. Отдельной особенностью стала способность стремительно сокращать дистанцию и добивать ослабленных противников.

Любителям совместных приключений подготовили сразу несколько новых активностей для героев 65 уровня и выше. Одним из главных испытаний стало «Секретное хранилище Сунаяки» — групповое подземелье на шесть человек с ограничением по времени. Здесь награда напрямую зависит от скорости прохождения, что делает важными не только силу персонажей, но и слаженность команды.

Второй новинкой стал «Бесконечный гексаэдр», где игрокам придётся не только сражаться, но и демонстрировать координацию движений. Для прохождения понадобятся прыжки, парение и точное взаимодействие с окружением, чтобы добраться до Бесконечного куба и собрать его фрагменты.

Для поклонников одиночного контента добавлено «Испытание вечности». В этом режиме игрок сталкивается с бессмертным боссом Инферосом, а результат зависит от количества нанесённого урона за ограниченное время. Чем выше показатель, тем ценнее итоговая награда.

Обновление также затронуло прогрессию персонажей. В игру ввели систему закалки украшений, позволяющую улучшать аксессуары героического ранга и выше с помощью специальных материалов. Это даёт дополнительный путь усиления экипировки для высокоуровневых героев.

Завершает список новинок расширенная кастомизация титулов. Теперь игроки могут создавать собственные звания, комбинируя различные свитки и знаки. Такие титулы не только выделяют персонажа внешне, но и дают дополнительные характеристики.