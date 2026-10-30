На Фогейме стартовала предрегистрация в Aion Legacy

28 октября на платформе Фогейм открылась предрегистрация в Aion Legacy — новый игровой мир, основанный на версии 1.0 оригинальной Aion. Его запуск запланирован на 25 ноября. Проект предложит отдельный игровой клиент и собственный путь развития, ориентированный на поклонников ранних хроник MMORPG.

Aion Legacy возвращает игроков к классической версии игры, с которой в 2009 году началась история проекта. В новом мире предусмотрена более трудоёмкая прокачка персонажей, а основными способами получения опыта станут сражения в разломах и Бездне, а также групповые подземелья для отрядов из шести игроков. Для доступа ко всем возможностям игры потребуется ежемесячная подписка.

Aion Legacy и Aion Classic: в чём разница

В сентябре 2023 года на Фогейме вышла Aion Classic — версия, которая объединила классические механики MMORPG с новым контентом. В ней игрокам доступны дополнительные локации, уникальные классы и различные ремёсла. Особое внимание уделено полётам: даэвы могут дольше находиться в воздухе и участвовать в воздушных сражениях.

Aion Legacy станет самостоятельным игровым миром с отдельным клиентом. В отличие от Classic, он основан на версии 1.0 и предполагает более сложное развитие персонажа. Основной акцент сделан на сражениях, групповой игре и возвращении к раннему игровому опыту Aion.

Награды за предрегистрацию

Предварительная регистрация в Aion Legacy открылась 28 октября. Количество заявок повлияет на набор наград, которые игроки смогут получить к запуску сервера.

Все зарегистрированные участники получат стартовые предметы: свитки ускорения, отваги и перерождения III, Амулет полета, Осколок стигмы, полезные зелья, титул и Диадему для красной дорожки.

При достижении 3 500 регистраций откроется дополнительный набор трофеев. В него войдут Наряд для красной дорожки, конфеты перевоплощения и питомец-помощник.

Если количество заявок достигнет 7 000, игрокам станут доступны две пары крыльев, Зелье восстановления II и Яблоко удачи, повышающее шансы получить ценные предметы при уничтожении монстров.

Запуск Aion Legacy на Фогейме состоится 25 ноября. В этот же день начнётся розыгрыш физических и внутриигровых призов. Среди них — брендированный компьютер, игровая периферия, мерч, валюта Aion и подарочная подписка.