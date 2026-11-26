25 ноября на игровой платформе Фогейм состоялся запуск Aion Legacy — отдельного игрового мира, основанного на первой версии Aion 2009 года. Сервер получил собственный клиент и подписочную модель доступа к контенту.

Aion Legacy возвращает игроков к ранним хроникам приключений в Атрее, делая акцент на сложной прокачке персонажей, добыче экипировки и командных сражениях. На старте максимальный уровень развития персонажа ограничен 50-м. Для получения опыта игрокам предстоит участвовать в PvP-сражениях в разломах и Бездне, проходить групповые подземелья и сражаться с боссами. В дальнейшем станут доступны более сложные подземелья и массовые рейды.

Одно из главных отличий Legacy от Aion Classic — система доступа к игровому контенту. В Classic используется Благословение Вечности, которое приобретается один раз и открывает основные возможности игры. В Legacy действует ежемесячная подписка на основе Энергии Сиэли. Играть без неё также можно, но с ограничениями на торговлю, прокачку и получение предметов.

При этом внутриигровой магазин Legacy не предлагает ресурсов, необходимых для развития персонажа. Снаряжение и расходные материалы придётся добывать самостоятельно — выполняя задания и побеждая боссов. В магазине доступны преимущественно косметические предметы и украшения.

Игрокам уже доступны знакомые территории Атреи, включая Белуслан, Альтгард и Теобомос. В мире можно исследовать открытые локации, летать, заниматься ремёслами, добывать экипировку и участвовать в PvP-сражениях.

В честь запуска Aion Legacy на Фогейме также начался розыгрыш физических и внутриигровых призов. Среди них — брендированный компьютер, игровая периферия, наборы мерча, внутриигровая валюта и подписка.

Для участия необходимо заполнить анкету на платформе Фогейм, приобрести месяц подписки Aion Legacy, создать персонажа и прокачать его до 10-го уровня. Розыгрыш среди выполнивших условия участников состоится 19 декабря в официальном канале Aion на Twitch.

Ранее на Фогейме, в сентябре 2023 года, вышла Aion Classic, ориентированная на поклонников классических MMORPG с массовыми сражениями и командной игрой.