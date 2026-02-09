В Aion Classic появились новый класс и локация

Для фэнтези-MMORPG Aion Classic вышло масштабное обновление, принесшее в игру класс дуэлянта, дополнительную локацию Теава и свежие механики развития.

Дуэлянт – это магический боец средней дистанции, подавляющий противников быстрыми атаками и сериями умений. Персонаж специализируется на пистолетах и кожаных доспехах. Его умение «Заряженный выстрел» увеличивает урон при повторных критических атаках, делая класс смертоносным в руках опытных игроков.

На территории новой локации Теава можно собирать группу из членов одного легиона, а в зоне конфликта даже персонажи одной расы становятся враждебны друг другу. В определенных зонах Теавы при убийстве монстров возникает аномалия и появляется полевое задание с ценными наградами. Время пребывания в локации ограничено и обновляется каждый день. Дополнительное время можно получить с помощью предмета «Песочные часы времени Теавы», который выбивается из монстров. Кроме того, в локации можно добыть новый ресурс Арканиум, убивая монстров, выполняя задания или просто собирая. Его можно обменять на кинары, искры и другие полезные вещи.

Апдейт привнесет новые механики усиления экипировки: игроки получат возможность вставки магических камней легендарного и уникального ранга без потери ресурсов. Также в игру добавятся магические камни с особыми свойствами, что расшит кастомизацию персонажа.

Главным PvE-испытанием станет рейд «Медитация Тиамат». Группа элитных игроков должна победить пять боссов на мировом сервере, в то время как остальные участники будут защищать свои серверы от вторгшихся рейдовых монстров. Рейд начинается в 22:00 на всех кораблях в Тиамаранте, где появятся порталы для входа в Хранилище медитаций.

Новой PvP-активностью станет «Арена монстров» для игроков от 65 уровня, на которой две команды по три человека должны как можно быстрее завалить монстра противника. Из элитного сундука с наградами можно гарантированно получить особый осколок забытых воспоминаний героического ранга, а также сияющие крылья отражения Вершителя судеб и их фрагменты.

Обновление также добавит новое снаряжение — Доспехи Яростной битвы и Доспехи Жестокой битвы. Они дают персонажу новую характеристику «Дополнительная защита», объединяющую защиту в PvE и PvP, а также уникальные умения IV и V уровня.