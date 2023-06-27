Air Twister выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC 10 ноября ©

ININ Games выпустит аркадный боевик Air Twister, разработанный студией YS NET, на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam) 10 ноября, сообщила компания.

Что примечательно, в Японии версии для PlayStation 5 и Switch также будут доступны и на физических носителях, а вот на западе игра выйдет только в цифровом виде. Относительно западного релиза издатель пока не давал комментариев, но, как правило, версии для PlayStation 5 и Switch там также выходят на носителях.

Игроки возьмут на себя роль принцессы Арч, сражающейся против инопланетных захватчиков, чтобы спасти свою планету от уничтожения. В игре представлено 12 уровней, 20 разновидностей врагов, а также 10 уникальных боссов.

Air Twister дебютировала в Apple Arcade 24 июня 2022 года.