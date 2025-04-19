Анонсирован тактический экшен Аirborne Ranger: Fightout, который предлагает роль крутого рейнджера-десантника

Издатель MicroProse Software анонсирует Airborne Ranger: FightOut - игру которую разрабатывает BlowPunch Gameworks, для ПК, и она должна стать преемником классического экшена 1987 года, но при этом включая в себя современные элементы игрового процесса.

Проект совмещает в себе такие жанры и элементы, как экшен и рпг. Дополнительно игроки выделяют такие особенности игры, как тактическая ролевая игра, военные действия, открытый мир и атмосферная. Доступны как одиночные, так и многопользовательские игровые режимы, такие как для одного игрока, для нескольких игроков и совместная игра.

«Приготовьтесь к игре Airborne Ranger: Fightout, захватывающей тактической игре в жанре экшен. Играйте в одиночку или в кооперативе для 4 игроков, выполняя задания в тылу врага — устраняйте цели, собирайте разведданные, саботируйте инфраструктуру и спасайте заложников. Положитесь на мастерство, стратегию и мужество, чтобы выжить и выбраться живым!»

Airborne Ranger: Fightout забросит вас в глубокий тыл врага, где вам придется в одиночку или с друзьями устранять цели, собирать разведданные, саботировать объекты и спасать заложников. Без храбрости, сноровки и тактических навыков здесь не выжить. Игра будет распространяться по модели разовой покупки.

Подробная информация о Airborne Ranger: Fightout будет появляться в ближайшие месяцы.