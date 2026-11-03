Airframe Ultra от создателей Rain World выйдет 5 ноября - боевые гонки на ховербайках за $13

Airframe Ultra переносит игроков в неоновый киберпанк-мир Megacity West. Главная идея — не чистые заезды, а агрессивные гонки, где соперников можно атаковать импровизированным оружием и инструментами. Мотоциклы (airframes) собираются из деталей, а победа зависит не только от умения держать траекторию, но и от борьбы за позицию.

Игра поддерживает сетевой мультиплеер и локальный режим на разделённом экране. Для одиночного прохождения предусмотрены матчи с ботами. Создание гонщика и настройка транспорта добавляют индивидуальности, но главным остаются соревновательные боевые заезды.

В релизной версии системы Megacity West объединены в единое целое: прогрессия, магазины и сборка мотоциклов. Также появилась Circuit System из трёх раундов, которая начисляет очки в рамках более крупного события, а не только за один финиш.

Для разработчиков, создавших медитативный Rain World, Airframe Ultra — заметный контраст: более шумный, быстрый и явно ориентированный на мультиплеер проект. Студия уделила приоритетное внимание короткому пути от меню до старта гонки.

Игра выйдет по подтверждённой цене $12,99. Akupara Games отмечает, что работает над региональными ценами со сторонней компанией, поэтому стоимость на разных платформах может отличаться. По мнению авторов материала, цена разумна для инди-гонки с упором на мультиплеер, но долгосрочная привлекательность будет зависеть от того, сможет ли сообщество поддерживать трассы заполненными.