В Steam вышла демо-версия Airframe Ultra - аркадной гонки на ховербайках в стиле киберпанк

Разработчики из студии Videocult, известные по меланхоличному симулятору выживания Rain World, возвращаются с новой игрой, которую они сами описывают как нечто "громкое, глупое и быстрое". Речь о мультиплеерном гоночном экшене Airframe Ultra, демо-версию которого уже сейчас можно опробовать в рамках Steam Next Fest.

На первый взгляд, Airframe Ultra - это аркадная гонка на ховербайках в стиле киберпанк. Но сюрприз ждет игроков прямо во время заезда: с мотоцикла можно спешиться в любой момент. Зачем? Во-первых, для исследования детализированных уровней - разработчики намеренно не стали перекрывать путь невидимыми стенами, позволяя игрокам просто побродить и полюбоваться видами. Во-вторых, чтобы подраться.

Трассы в Airframe Ultra разбиты на сегменты, которые чередуются с просторными аренами. Как только начинается боевая фаза, гонщики спешиваются и пускают в ход кулаки и подручное оружие - от лома до дорожного знака. Побеждает не тот, кто просто быстрее всех пришел к финишу, а тот, кто набрал больше всего очков за скорость и успешные бои.

Несмотря на кажущуюся казуальность, авторы обещают высокий порог мастерства. Управление ховербайками выверено до мелочей: они медленнее, чем кажутся, но невероятно отзывчивы, а игроки смогут находить техники для идеального прохождения. Здесь также не будет батл-пассов или еженедельных заданий. Платишь один раз - и получаешь доступ к честному соревновательному геймплею.

Релиз Airframe Ultra пока не имеет точной даты, а одиночный режим ограничится лишь матчами с ботами. Однако уже сейчас поклонники шустрых мультиплеерных игр могут опробовать демо-версию и добавить тайтл в вишлист.