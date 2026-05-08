Анонсирован Airport Manager Simulator 2026 - симулятор управления аэропортом с прямым контролем техники

Разработчики анонсировали Airport Manager Simulator 2026 — менеджерский симулятор, в котором игрок берёт на себя управление международным авиахабом. Подробностей пока немного, но кое-что из пресс-релиза и скриншотов понять можно.

По заявлению создателей, игра охватывает полный цикл работы аэропорта: от логистики пассажиров в терминале до управления взлётно-посадочной полосой. Заявлена возможность прямого контроля специализированной наземной техники — заправщиков, тягачей, погрузчиков. Расписания рейсов обещают сделать «сложной головоломкой» из международных направлений. Отдельно упоминается, что безопасность — ключевой приоритет, а решения игрока влияют на эффективность всей системы.

Разработчик — студия SimDevs (до этого выпускала Hospital Manager Simulator в 2024-м, отзывы смешанные). Издатель — Playway, польская компания, известная сериями Car Mechanic Simulator и Thief Simulator. Для них это типичная модель: анонс, затем долгое нахождение в «раннем доступе» или списках желаемого, потом релиз с патчами.

Страница в Steam уже доступна — можно добавить игру в список желаемого . Дата выхода не названа. Системные требования тоже пока не опубликованы. Судя по истории предыдущих игр студии, раньше конца 2026-го или даже 2027-го ждать игру не стоит. Подтверждённых планов на консоли нет.

Из того, что неизвестно: насколько глубокой будет экономическая модель, будут ли сценарии реальных аэропортов или только вымышленные, появится ли мультиплеер. Разработчики обещают рассказать больше «в ближайшие недели».