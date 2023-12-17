AirportSim дарит праздничное настроение с помощью бесплатного DLC с аэропортом Рованиеми

Поднимите свои впечатления от реалистичного симулятора наземного обслуживания аэропорта AirportSim на новую высоту благодаря праздничному бесплатному DLC «Рованиеми». Это дополнение, разработанное MS Games и опубликованное Iceberg Interactive, приветствует игроков в аэропорту Рованиеми, волшебном месте в самом сердце Лапландии, предлагающий зимнюю страну чудес для ваших наземных приключений.
Аэропорт Рованиеми, расположенный в очаровательном регионе Лапландии в Финляндии, становится первым новым дополнением к репертуару точно воссозданных аэропортов AirportSim. Окунитесь в чарующую атмосферу, преодолевая трудности этого уникального арктического аэропорта. От управления самолетом через заснеженные пейзажи до обеспечения своевременной доставки праздничного багажа — игроки могут погрузиться в праздничную атмосферу, одновременно управляя повседневными операциями по наземному обслуживанию.