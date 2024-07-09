Симулятор аэропорта AirportSim выходит на Xbox в начале августа

Издатель Iceberg Interactive и разработчик MS Games объявили, что версия симулятора аэропорта AirportSim для Xbox Series выйдет 1 августа.
AirportSim — это усовершенствованный симулятор наземного обслуживания аэропорта с реалистичными визуальными эффектами и операциями, лицензированными самолетами и транспортными средствами, реальными аэропортами и реальными погодными условиями через систему METAR. Наслаждайтесь множеством заданий в одиночку или в сети с 3 друзьями, что делает этот опыт незабываемым.
Версия для Xbox выйдет со всеми бесплатными и платными DLC.