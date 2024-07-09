Симулятор аэропорта AirportSim выходит на Xbox в начале августа

Вы мечтали оказаться за рулём огромных машин, которые обслуживают самолёты в аэропорту? Тогда эта игра для вас. Вы можете почувствовать себя частью наземной службы аэропорта и выполнять различные задачи: от перевозки багажа и пассажиров до заправки и буксировки самолётов. Вы будете работать с лицензированными транспортными средствами, которые имеют реалистичную физику, детализированный интерьер и функциональность.

Игра основана на реальных процедурах обслуживания самолётов, которые разработчики изучали в сотрудничестве с производителями авиатехники. Вы будете работать с самолётами разных типов и размеров, каждый из которых имеет свои особенности и требования. Вы также сможете узнать много интересного о мире авиации и аэропортов, которые играют важную роль в жизни мегаполисов.