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AirportSim 19.10.2023
Симулятор, Инди, Авиация
3.9 14 оценок

Симулятор аэропорта AirportSim выходит на Xbox в начале августа

monk70
Новости

Издатель Iceberg Interactive и разработчик MS Games объявили, что версия симулятора аэропорта AirportSim для Xbox Series выйдет 1 августа.

AirportSim — это усовершенствованный симулятор наземного обслуживания аэропорта с реалистичными визуальными эффектами и операциями, лицензированными самолетами и транспортными средствами, реальными аэропортами и реальными погодными условиями через систему METAR. Наслаждайтесь множеством заданий в одиночку или в сети с 3 друзьями, что делает этот опыт незабываемым.

Версия для Xbox выйдет со всеми бесплатными и платными DLC.

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