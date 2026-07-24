Официально объявлена дата выхода пиксельного экшена Akatori

Разработчики из студии Contrast Games опубликовали свежий видеоролик и раскрыли точную дату выпуска своего проекта, который выйдет 5 августа 2026 года. Сюжетная игра создаётся в двухмерном стиле с видом сбоку и элементами исследования скрытых локаций. Игрокам предстоит взять на себя роль главной героини по имени Мако. Отважная девочка использует свой многофункциональный боевой посох для перемещения по платформам и динамичных сражений с многочисленными противниками в самых разных временных эпохах, чтобы остановить надвигающиеся Янтарные бури.

Создатели уделили много внимания акробатике, боевым комбинациям в воздухе и проработанному визуальному оформлению. Помимо компьютерной версии, разработчики готовят полноценный релиз для домашних игровых приставок. Обладатели консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series смогут погрузиться в прохождение проекта 12 августа 2026 года.

Кроме того, в официальном пресс-релизе руководители студии подтвердили, что на 2027 год запланирован отдельный выпуск игры для будущей портативной системы Nintendo Switch 2. Таким образом, проект охватит максимально широкую аудиторию игроков на самых разных современных устройствах по всему миру. Поклонники жанра исследовательских платформеров смогут оценить финальный продукт на своих экранах уже через несколько недель.

Сейчас все желающие пользователи могут добавить ожидаемый проект в свой список желаемого на цифровой торговой площадке Steam.