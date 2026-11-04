Продюсер Akatori обвинил недовольных игроков в намеренном нанесении финансового ущерба разработчикам

Система пользовательских отзывов в сервисе Steam давно превратилась из инструмента обратной связи в средство прямого финансового давления на независимые студии. Продюсер метроидвании Akatori и совладелец студии Contrast Games Денис Поздняков в эфире подкаста "Посиделки с инди" заявил, что разочарованные геймеры целенаправленно стремятся нанести авторам максимальный материальный ущерб. По его наблюдениям, отрицательные оценки все чаще выставляются не ради конструктивной критики, а из чувства обиды и желания отомстить разработчикам за обманутые ожидания.

Разработчик объяснил механику такого поведения спецификой эмоционального потребления видеоигр. Пользователь приобретает проект исключительно ради удовольствия, и когда итоговый опыт расходится с его личными представлениями, человек испытывает эмоциональную боль, которую спешит выместить на странице проекта в магазине Valve.

Игроки почему-то считают, что раз им не понравилось, они должны обязательно нанести урон разработчику. Пойти, поставить негативную оценку и еще гадостей написать. Это понятно почему, потому что игроки потратили только что деньги, потому что хотели получить удовольствие. Игра - это удовольствие. И тут они удовольствия не получили, им больно. Им больно, потому что они ожидали, что сейчас будет классно, а классно не было.

- Денис Поздняков, продюсер Akatori и совладелец Contrast Games

Ситуацию обостряет бинарная структура отзывов на платформе Steam. В отличие от кураторов, обычные покупатели лишены возможности выставить нейтральную или взвешенную оценку. Если игрока не устроила какая-то отдельная деталь вроде темпа прохождения или цены, он вынужден нажимать кнопку с опущенным пальцем. Такое категоричное деление мгновенно отправляет новинку в красную зону, даже если большая часть аудитории положительно оценивает визуальный стиль и механику прыжков.

Для небольших команд падение стартового рейтинга оборачивается тяжелыми последствиями. Крупные издатели уровня CD Projekt RED или авторы No Man's Sky способны спасти положение масштабными инвестициями и многолетней поддержкой, тогда как у независимых коллективов запаса прочности нет. Алгоритмы витрины быстро исключают проекты с одобрением ниже 70% из рекомендаций, лишая разработчиков органического притока покупателей.

Двухмерный экшен Akatori вышел на персональных компьютерах после нескольких лет разработки и полной смены команды создателей. В настоящий момент студия выпускает обновления для проекта, корректируя баланс и исправляя технические недочеты на основе замечаний сообщества.