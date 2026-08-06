Состоялся релиз пиксельной метроидовании Akatori и показ анимированного трейлера к запуску

Разработчики из студии Contrast Games опубликовали анимированный трейлер в честь полноценного релиза своего проекта Akatori. Яркий мультипликационный ролик знакомит зрителей с главной героиней по имени Мако и завязкой ее масштабного путешествия. Игра создавалась на протяжении нескольких лет и с сегодняшнего дня, 6 августа 2026 года, стала официально доступна для покупки на ПК в сервисе Steam.

Новинка представляет собой динамичный двухмерный экшен-платформер с элементами метроидвании, выполненный в пиксельном стиле. Сюжетная линия рассказывает о юной воительнице, которой предстоит спасти вселенную от уничтожения. Главной угрозой для хрупкого баланса вселенной стали загадочные Янтарные бури, искажающие пространство и порождающие опасных монстров.

Основой игрового процесса станут скоростные сражения и акробатические секции с исследованием запутанных миров. В качестве основного оружия Мако использует многофункциональный боевой посох, который помогает ей как в битвах, так и при перемещении по локациям. Игрокам придется открывать новые способности, искать скрытые секреты и комбинировать различные удары для победы над сильными боссами.

Проект предлагает глубокую боевую систему, несколько уникальных измерений для изучения и запоминающийся саундтрек. Игра уже обзавелась первыми отзывами покупателей и набрала 87% положительных реакций. Хотя на старте игра представлена эксклюзивно на ПК, разработчики подготовили поэтапный график релизов на других платформах. Консольный релиз Akatori на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S ожидается уже на следующей неделе, 12 августа 2026 года. В планах у создателей также значится версия для портативной консоли Nintendo Switch 2, запуск которой намечен на первую половину 2027 года.