Милый, но смертоносный рогалик AK-xolotl вышел на ПК и консолях ©

Playstack и 2Awesome Studio объявили, что AK-xolotl, самый милый, смертоносный и единственный шутер в стиле рогалик с видом сверху, в котором участвуют аксолотли, вооруженные АК, стал доступен на ПК и консолях. Прокладывайте себе путь через царство животных с помощью арсенала крутых пушек, мощных усилений и даже соберите армию радостных детенышей аксолотлей.

Несмотря на симпатичный внешний вид, аксолотль очень горяч и сметет все, что стоит между ним и следующей трапезой. Прокладывайте путь через множество биомов и захватывайте случайно сгенерированные комнаты вместе с подлым боссом в конце каждого биома.

Найдите яйца аксолотлей и вырастите новых мощных аксолотлей, превратив их в узкоспециализированные маленькие машины для убийства. Поднимите их огневую мощь на новый уровень, приготовив сытные блюда, которые определят, какие склонности к насилию они унаследуют. Помните, пищевая цепочка — это всего лишь предположение.