Шутер с видом сверху в жанре roguelite AK-xolotl поступит в продажу 14 сентября

Безумный шутер-«рогалик» с видом сверху, в котором вы управляете милым земноводным с огнестрельным оружием. Вы — аксолотль, и вы не дадите пощады никому, кто встанет на вашем пути. Вам необходимо пробиваться сквозь разные биомы, полные врагов и ловушек, и по пути собирать лакомства и малышей-аксолотлей.

Вы пользуетесь своим уникальным преимуществом — способностью к регенерации. Вы не можете умереть навсегда — вы всегда воскресаете с новыми силами и новыми пушками. Бейтесь, умирайте, восставайте и бейтесь снова.