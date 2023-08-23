Шутер с видом сверху в жанре roguelite AK-xolotl поступит в продажу 14 сентября

Шутер с видом сверху в жанре Roguelite AK-xolotl выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 14 сентября, объявили издатель Playstack и разработчик 2Awesome Studio.
AK-xolotl — это лучший в жанре рогалик с видом сверху, в котором главную роль играет очаровательнейшая амфибия. Вы — аксолотль, вооруженный АК, который впадает в эпическую ярость, сбивая все, что стоит на вашем пути. Пробирайтесь сквозь разнообразные биомы и покоряйте случайно сгенерированные комнаты, собирая при этом вкусную еду и ловя драгоценных детенышей аксолотлей.