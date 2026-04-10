Alabaster Dawn выходит в ранний доступ 7 мая: эпическая RPG с глубокой боевой системой

Студия Radical Fish Games объявила, что Alabaster Dawn выйдет в раннем доступе 7 мая на ПК через Steam. Проект продолжает идеи CrossCode, предлагая ещё более масштабное и насыщенное приключение.

Игрокам предстоит взять на себя роль Джуно — Изгнанной Избранной, которая должна спасти разрушенный мир Тиран Сол от загадочной сущности Никс. История обещает эпический

Одной из ключевых особенностей станет боевая система, вдохновлённая Devil May Cry и Kingdom Hearts. Игроки смогут управлять четырьмя стихиями, комбинировать восемь видов оружия и менять стиль боя прямо во время сражений. Дополняет систему развитие навыков, магии и экипировки.

Помимо боёв, Alabaster Dawn предложит головоломки, строительство поселений, крафт и развитие персонажа через гибкие RPG-механики. Мир будет меняться по мере прогресса, открывая новые возможности и пути.

Ранний доступ позволит игрокам первыми опробовать амбициозную RPG и повлиять на её дальнейшее развитие.