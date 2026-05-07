Состоялся выход ролевого экшена Alabaster Dawn в раннем доступе

Студия Radical Fish Games, известная геймерам по проекту CrossCode, выпустила свою новую игру. Ролевой экшен Alabaster Dawn стал доступен на платформе Steam в формате раннего доступа 7 мая 2026 года. На старте игра предлагает пользователям около 10 часов сюжетного контента, что составляет примерно 20 процентов от запланированного разработчиками объема. В игру также интегрирован побочный режим в жанре roguelite, расширяющий реиграбельность.

События разворачиваются в разрушенном мире Тиран Сол. Главной героине по имени Юнона предстоит снять проклятие загадочной сущности Никс, восстановить поселения выживших и возродить человечество. Боевая система проекта позволяет переключаться между 4 стихиями и 8 видами оружия прямо во время динамичных сражений. Для каждого типа вооружения предусмотрено свое древо навыков. Игрокам также предстоит решать пространственные головоломки, исследовать древние руины и готовить еду для получения временных усилений.

На данный момент проект имеет очень положительный рейтинг. Игроки хвалят плавную боевую систему, приятную графику в формате 2.5D и хорошую оптимизацию, в том числе на портативной консоли Steam Deck. Фанаты прошлого проекта студии отмечают, что новинка стала красивее и удобнее. Среди недостатков геймеры выделяют нехватку вибрации на контроллерах PS5 и проблемы с прицеливанием при игре на геймпаде.

Создатели планируют продержать проект в раннем доступе не менее 2 лет. Финальная версия будет состоять из 7 глав и предложит около 40 часов прохождения. Базовая стоимость продукта составляет 1050 рублей, но до 14 мая действует скидка в размере 15 процентов, которая снижает цену до 892 рублей. Проект пока не поддерживает русский язык, на выбор представлены только английская и китайская локализации.