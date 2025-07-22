Восемь клинков и одна судьба: Alabaster Dawn от авторов CrossCode получил новый трейлер

Студия Radical Fish Games, прославившаяся RPG-хитом CrossCode, представила новый трейлер своего проекта Alabaster Dawn. Игра обзавелась датой выхода демо-версии — опробовать её на ПК можно будет уже в сентябре. Ранний доступ ожидается к концу 2025 года.

Сюжет разворачивается в мире Тиран Сол, где главная героиня Джуно просыпается и обнаруживает, что человечество исчезло. Её цель — вернуть порядок и сразиться с загадочным врагом по имени Никс. По мере прохождения игрокам предстоит восстанавливать поселения, выполнять просьбы выживших NPC и исследовать семь уникальных локаций, рассчитанных на 30–60 часов геймплея.

Особое внимание в трейлере уделено боевой системе. В отличие от CrossCode, здесь представлено восемь видов оружия — каждое со своим деревом навыков и боевыми стилями. Силу можно усиливать драгоценными камнями и блюдами, приготовленными в процессе.