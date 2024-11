Alaloth: Champions of the Four Kingdoms получила новую дату выхода из раннего доступа

Итальянская студия Gamera Interactive объявила новую официальную дату выхода из раннего доступа Alaloth: Champions of the Four Kingdoms — 21 ноября 2024 года. Игра будет доступна на платформах Steam, GOG и Epic Games Store.

Напомним, ранее планировалось, что версия 1.0 этой RPG выйдет 30 октября, но из-за возникшей в последний момент проблемы релиз пришлось снова отложить. Теперь же, похоже, выход действительно не за горами.

Alaloth вышла в раннем доступе на Steam в 2022 году. С тех пор игра прошла впечатляющий путь развития, включая более 110 патчей и различных обновлений, а также 8 крупных апдейтов, значительно расширивших игровой мир. Это добавило десятки часов геймплея, и сейчас одиночная кампания насчитывает более 100 часов, как говорилось в официальном пресс-релизе с объявлением предыдущей даты.

Как было указано ранее, релиз версии 1.0 для ПК — это не конец проекта. В будущем Gamera планирует выпуск нового контента, график выхода которого будет объявлен позже. Также обсуждаются консольные версии в 2025 году, хотя пока конкретных подробностей нет.