Alaloth получит масштабное обновление Spellcraft уже в июне - разработчики называют его "версией 2.0"

Итальянская студия Gamera Interactive объявила, что крупное бесплатное обновление Spellcraft для Alaloth: Champions of The Four Kingdoms выйдет уже в июне. И, судя по заявлениям команды, речь идет не о стандартном патче с исправлениями, а о практически полном переосмыслении ключевых систем игры. Разработчики прямо называют обновление «Alaloth 2.0», что звучит довольно амбициозно даже по меркам современных RPG.

Главным изменением станет глубокая переработка магии и эндгейм-контента. По словам студии, баланс этих систем фактически пересобрали с нуля после месяцев анализа статистики, поведения игроков и отзывов сообщества. Такой подход сегодня встречается не так часто: многие студии ограничиваются косметическими изменениями, но Gamera явно пытается исправить фундаментальные проблемы, на которые игроки жаловались с релиза.

Spellcraft также добавит новые механики, квесты, NPC и переработанную систему масштабирования. Подробности пока держат в секрете, однако разработчики обещают раскрыть больше информации в ближайшие недели. На фоне этого особенно интересно звучит намек на будущее всей франшизы: летом студия собирается выступить на Summer Game Fest 2026 и Gamescom 2026 с анонсами, связанными не только с самой Alaloth, но и с другими проектами в этой вселенной.

Отдельно команда выпустила косметический набор Heartwood Set для поклонников природной магии. Это скорее приятное дополнение, но оно хорошо показывает, что разработчики продолжают поддерживать игру сразу в нескольких направлениях — от контента до персонализации.

Впрочем, само объявление получилось куда более личным, чем обычно. Руководитель проекта Альберто Белли рассказал, что пережил тяжелый период из-за смерти отца и бабушки, что осложнило работу студии и публикацию новостей. На этом фоне особенно заметно, насколько эмоционально команда реагирует на критику вокруг проекта.

Разработчики отдельно затронули тему отзывов в Steam и обвинений в использовании ИИ для локализации. Студия заявила, что устала постоянно опровергать подобные утверждения, особенно учитывая, насколько важна репутация для независимой команды. Это редкий случай, когда создатели игры настолько открыто говорят не только о разработке, но и о психологическом давлении, которое сопровождает поддержку инди-проекта после релиза.

Сейчас судьба Alaloth во многом зависит именно от Spellcraft. И если обновление действительно исправит главные проблемы игры, то у проекта может появиться второй шанс — а такие истории в жанре RPG всегда вызывают особый интерес.