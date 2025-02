Для Alaloth: Champions of the Four Kingdoms вышло первое крупное обновление после полноценного выхода

Gamera Interactive объявляет о выпуске Wyrmwood, долгожданного первого бесплатного обновления после запуска для Alaloth: Champions of The Four Kingdoms. Оно приносит новый контент, улучшения качества жизни и расширенную доступность для игроков по всему миру. Помимо захватывающих улучшений игрового процесса, Wyrmwood представляет поддержку польского и турецкого языков, что позволяет еще большему количеству игроков погрузиться в мир Alaloth.

Особенности:

Драквален: отправляйтесь на дикий, нетронутый остров Драквален, новый внутриигровой регион с новыми локациями, где игроки столкнутся с опасными существами, раскроют забытые секреты и выполнят новые задания. Познакомьтесь с Ситрааками, Бемитом, матерью-побратимом и другими

Расширенные знания и сюжетные линии: глубже погрузитесь в богатый мир игры с новыми заданиями, основанными на персонажах, и множеством контента, основанного на знаниях, который увлечет даже самых опытных игроков.

Новые предметы и задания: откройте для себя новое оружие, доспехи и артефакты для сбора и создания. Расширенные возможности создания и редкие материалы ждут тех, кто достаточно смел, чтобы исследовать регион Вирмвуда.

Расширенная языковая поддержка: следуя отзывам сообщества, Alaloth теперь поддерживает польский и турецкий языки, что еще больше расширяет доступность и позволяет еще большему количеству фанатов играть в игру на своих родных языках.

Подробности можно узнать по ссылке.

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms доступна в Steam и GOG.