Разработчики подтвердили планы по выпуску консольных версий Alaloth на 2025 год и возможный крупный DLC

Запуск версии 1.0 не остановит разработку Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, которая продолжит развиваться в 2025 году с выходом консольных версий и с большим потенциалом DLC (возможно, разделенным на больше частей).

Новая информация поступила из обновления, опубликованного Gamera Interactive на странице игры в Steam, где мы можем прочитать следующее:

В дополнение ко всем уже упомянутым захватывающим новым функциям, мы усердно работаем над анонсом самого первого DLC для Alaloth. Мы решили пока отложить анонс, так как мы все еще оцениваем, какой подход лучше. Мы думаем, выпустить ли один большой DLC или разделить его на пару меньших [но все еще существенных] обновлений, каждое по более низкой цене. Мы бы хотели услышать ваши мысли по этому поводу.

В общем, DLC подтвержден, но нам придется подождать и посмотреть, когда он будет анонсирован и выпущен. Также подтверждены консольные версии, над которыми сейчас ведется работа:

Решение (относительно DLC) напрямую связано с будущими консольными версиями игры, которые в настоящее время находятся в разработке и запланированы на конец года. Поэтому сейчас расслабьтесь, наслаждайтесь бесплатными обновлениями и следите за новостями, чтобы узнать больше подробностей, пока мы продолжаем формировать будущее Alaloth.