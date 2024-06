Ролевая игра Alaloth - Champions of The Four Kingdoms получила крупное кровавое обновление Bloodlust

Компания Gamera Interactive объявила о выходе Bloodlust, седьмого крупного бесплатного обновления для ролевой игры Alaloth - Champions of The Four Kingdoms.

Это долгожданное обновление уже доступно для всех игроков в Steam и GOG и предлагает множество новых интересных функций и улучшений. В Bloodlust кардинально переработаны боевые системы, добавлены механика расчленения и множество кровавых эффектов, которые усиливают накал сражений.

В ответ на отзывы сообщества в Bloodlust также появились новые возможности дальнего боя: добавлены луки и метательные ножи. Это оружие предоставляет игрокам универсальные стратегии борьбы с врагами, обогащая игровой процесс и предлагая новые тактические решения. Кроме того, Bloodlust - это сокровищница новых предметов и лута. Игроки обнаружат обновленные таблицы лута и новые дропы с мобов, благодаря чему каждая встреча будет приносить ценные награды.

С полным списком изменений и улучшений можно ознакомиться вот здесь.

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms доступна в Steam и GOG.