Ролевая игра Alaloth: Champions of the Four Kingdoms получила крупное обновление 1.4 Northwind

Независимый разработчик Gamera Interactive выпустил обновление Northwind (версия 1.4) для экшен-RPG Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, которое уже доступно на ПК в Steam и GOG. Бесплатное обновление добавляет новый контент, расширяет игровой мир и завершает последний этап улучшения боевой системы игры. Обновление Northwind добавляет новую сюжетную линию, связанную с лором Кариаши, расширяет повествование мира Пламена и знакомит игроков с историей двух легендарных воинов, связанных с некромантом. Обновление также включает расширение карты с новым FA, Скархемом, а также совершенно новым боссом.

Помимо новых приключений, обновление продолжает постоянное совершенствование боевой системы Алалота. В обновлении Northwind команда разработчиков завершает финальную фазу переработки ближнего боя, дополнительно балансируя классы оружия, такие как мечи и боевые молоты, на основе обширных отзывов сообщества. Обновление также включает в себя широкий спектр общих улучшений, оптимизацию производительности, исправления ошибок и корректировки игрового процесса, а также полную локализацию как на официальные, так и на поддерживаемые сообществом языки. Эти улучшения делают игру лучшей на сегодняшний день после месяцев итеративных обновлений и отзывов игроков.

Что касается будущего, Gamera Interactive подтвердила, что первое DLC для Alaloth: Champions of The Four Kingdoms будет представлено в ближайшие недели. Первоначально анонс планировался вместе с обновлением Northwind, но был перенесён на предстоящее мероприятие, где студия планирует представить полную информацию.

Ключевые особенности обновления Northwind (v1.4):