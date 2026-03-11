ЧАТ ИГРЫ
Alaloth: Champions of the Four Kingdoms 30.06.2022
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Инди, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
7.1 99 оценок

Ролевая игра Alaloth: Champions of the Four Kingdoms получила крупное обновление 1.4 Northwind

monk70 monk70

Независимый разработчик Gamera Interactive выпустил обновление Northwind (версия 1.4) для экшен-RPG Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, которое уже доступно на ПК в Steam и GOG. Бесплатное обновление добавляет новый контент, расширяет игровой мир и завершает последний этап улучшения боевой системы игры. Обновление Northwind добавляет новую сюжетную линию, связанную с лором Кариаши, расширяет повествование мира Пламена и знакомит игроков с историей двух легендарных воинов, связанных с некромантом. Обновление также включает расширение карты с новым FA, Скархемом, а также совершенно новым боссом.

Помимо новых приключений, обновление продолжает постоянное совершенствование боевой системы Алалота. В обновлении Northwind команда разработчиков завершает финальную фазу переработки ближнего боя, дополнительно балансируя классы оружия, такие как мечи и боевые молоты, на основе обширных отзывов сообщества. Обновление также включает в себя широкий спектр общих улучшений, оптимизацию производительности, исправления ошибок и корректировки игрового процесса, а также полную локализацию как на официальные, так и на поддерживаемые сообществом языки. Эти улучшения делают игру лучшей на сегодняшний день после месяцев итеративных обновлений и отзывов игроков.

Что касается будущего, Gamera Interactive подтвердила, что первое DLC для Alaloth: Champions of The Four Kingdoms будет представлено в ближайшие недели. Первоначально анонс планировался вместе с обновлением Northwind, но был перенесён на предстоящее мероприятие, где студия планирует представить полную информацию.

Ключевые особенности обновления Northwind (v1.4):

  • Новая сюжетная линия, расширяющая лор Кариаши
  • Расширение карты с новым FA: Скархем
  • Новое сражение с боссом
  • Финальный этап переработки системы ближнего боя
  • Балансировка мечей, боевых молотов и основных боевых механик
  • Улучшения производительности, исправления ошибок и доработки игрового процесса
  • Обновления локализации для всех поддерживаемых языков
