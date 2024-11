Состоялся выход полной версии ролевой игры Alaloth - Champions of The Four Kingdoms

Gamera Interactive объявила об официальном выпуске полной версии ролевой игры Alaloth - Champions of The Four Kingdoms. После успешного периода раннего доступа Alaloth достигла своей долгожданной версии 1.0 и теперь доступна в Steam и GOG, а релиз на консолях запланирован на 2025 год.

За время своего путешествия в раннем доступе Alaloth - Champions of The Four Kingdoms претерпела замечательную трансформацию, получив более 110 патчей и обновлений, включая 9 крупных обновлений, которые значительно обогатили игровой мир. Эти обновления добавили десятки часов игрового процесса в игру, которая уже предлагает однопользовательскую кампанию, превышающую 100 часов.

Как первая изометрическая soulslike на рынке, Alaloth объединяет историю и построение мира классических RPG, таких как Baldur's Gate, с боевыми действиями в реальном времени, напоминающими современные игры, такие как Dark Souls, где каждый выбор и ход могут определить успех или неудачу.