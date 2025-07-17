Alan Wake со скидкой 90% в Steam - всего 54 рубля до 21 июля

Классический психологический триллер Alan Wake доступен в Steam с рекордной скидкой — 90%. Игра обойдётся всего в $0.84 (цена указана для белорусского региона).

Акция действует до 21 июля включительно и доступна в том числе для пользователей из России.

Если вы ещё не знакомы с мрачной историей писателя Алана Уэйка, сейчас отличный момент наверстать упущенное.