Alan Wake со скидкой 90% в Steam - всего 54 рубля до 21 июля

Классический психологический триллер Alan Wake доступен в Steam с рекордной скидкой — 90%. Игра обойдётся всего в $0.84 (цена указана для белорусского региона).
Акция действует до 21 июля включительно и доступна в том числе для пользователей из России.
Если вы ещё не знакомы с мрачной историей писателя Алана Уэйка, сейчас отличный момент наверстать упущенное.
Дорого, подожду 95%
в неё надо было вообще играть в 2010 году на xbox 360, вот это был мощный экз
ну такое, эксы с пс3 были в тысячи раз круче во всём
На большом телеке тогда играл в неё, как кино посмотрел)))
Берите и не тупите
Недавно проходил. Эх, вот бы ремастеред в стим, а потом и вторую часть
купи консоль, там давно уже ремастер есть
Сейчас бы ради ремастеров консоли покупать... XD
купишь ради ремастера одного, а по факту найдёшь ещё много чего интересного
было рублей 30 ещё лет 7 назад
Спасибо модератора за то,что изменили мой пост до неузнаваемости. Причём, в лучшую сторону
Че так дорого? Я купил его за 5 рублей на nintendo switch.
Бессмысленная покупка. Если и брать, то только ремастер, а на него скидка 100% для России.