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Alan Wake 14.05.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
8.7 2 949 оценок

Alan Wake со скидкой 90% в Steam - всего 54 рубля до 21 июля

Jeffrey Bezos Jeffrey Bezos

Классический психологический триллер Alan Wake доступен в Steam с рекордной скидкой — 90%. Игра обойдётся всего в $0.84 (цена указана для белорусского региона).

Акция действует до 21 июля включительно и доступна в том числе для пользователей из России.

Если вы ещё не знакомы с мрачной историей писателя Алана Уэйка, сейчас отличный момент наверстать упущенное.

20
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
agula98

Дорого, подожду 95%

5
Юрий Пенкин

в неё надо было вообще играть в 2010 году на xbox 360, вот это был мощный экз

4
JohnTornton Юрий Пенкин

ну такое, эксы с пс3 были в тысячи раз круче во всём

5
Денис Сидоров 5 Юрий Пенкин

На большом телеке тогда играл в неё, как кино посмотрел)))

1
AlexFoRestor

Берите и не тупите

4
JackReacher

Недавно проходил. Эх, вот бы ремастеред в стим, а потом и вторую часть

2
Юрий Пенкин

купи консоль, там давно уже ремастер есть

9
Raphtallia Юрий Пенкин

Сейчас бы ради ремастеров консоли покупать... XD

5
Юрий Пенкин Raphtallia

купишь ради ремастера одного, а по факту найдёшь ещё много чего интересного

5
JohnTornton

было рублей 30 ещё лет 7 назад

2
Jeffrey Bezos

Спасибо модератора за то,что изменили мой пост до неузнаваемости. Причём, в лучшую сторону

2
Ziyter7

Че так дорого? Я купил его за 5 рублей на nintendo switch.

1
Кей Овальд

Бессмысленная покупка. Если и брать, то только ремастер, а на него скидка 100% для России.

1