GamesVoice обновили русскую озвучку оригинальной Alan Wake, а сборы на South Park: The Stick of Truth достигли 94%

Студия GamesVoice сообщила о выпуске обновления 1.3 для русской локализации оригинальной Alan Wake (не ремастера).
Список изменений:
- Главное изменение коснулось имени главного героя - теперь его правильно называют Аланом Уэйком.
- В новой версии заменена песня "Поэт и муза" - она прозвучит в исполнении Михаила Сидоренко.
- Пересведены некоторые другие композиции.
- Текст и звук приведены в соответствие с ремастером, в который ранее уже вносили правки.
- Из локализованных текстур остались лишь самые необходимые.
- Обновленная озвучка заработала на актуальной версии игры во всех магазинах: Steam, GoG, Epic Games Store и Microsoft Store.
Кроме того, студия сообщила, что сборы на русскую озвучку South Park: The Stick of Truth достигли отметки в 94%.
ребят патч какой то вышел на гта 4, можете новость сделать?
Это технический патч системы а не игры они переводят сервисы на сайт
Не знаю у них или нет, но у ремастера ещё озвучка есть, там радиоведущего озвучил Бонус(Борис Репетур из От винта), было прикольно слушать по радио: https://youtu.be/640TT4m7H-g?list=PLcEb6_p50yaGPaDFkPDPP2d5p8H0W045h&t=1336
