Alan Wake 14.05.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
Обновление Alan Wake Remastered версии 1.33 добавляет поддержку HDR и 240 FPS

monk70

Компания Remedy Entertainment выпустила обновление Alan Wake Remastered версии 1.33 в Epic Games Store, которое включает в себя визуальные улучшения, доработки игрового процесса и улучшения пользовательского интерфейса. Обновление добавляет поддержку HDR, разблокирует частоту кадров до 240 FPS и добавляет новый опциональный режим камеры для игроков, желающих получить более современную графику.

Помимо повышения производительности, патч исправляет проблемы с поведением камеры, временем смены оружия, движением растительности и множеством проблем с ультраширокоформатными дисплеями. Исправления ввода с мыши и настраиваемое масштабирование пользовательского интерфейса ещё больше улучшают общее впечатление от игры.

Геймплей

  • Добавлена ​​команда для пропуска вступления
  • Предотвращена активация камеры при беге, когда Алан истощен или находится рядом со стеной
  • Исправлено поведение камеры при стоянии на движущихся объектах
  • Правильно сбрасывается положение камеры влево и вправо после загрузки с контрольных точек
  • Улучшено движение растительности во время эффектов ветра и взаимодействия с игроком, в том числе при частоте кадров выше 30 FPS
  • Нормализовано время смены оружия

Визуальные эффекты

  • Добавлена ​​поддержка HDR
  • Добавлен опциональный режим современного стиля камеры
  • Увеличен лимит частоты кадров с 200 FPS до 240 FPS
  • Улучшена реализация DLSS и исправлена ​​прозрачность травы
  • Обновлён вывод SDR с 8 бит до 10 бит для уменьшения цветовых полос
  • Исправлены расчёты масштабирования FOV
  • Улучшено поведение плавного появления и исчезновения бликов объектива
  • Улучшена стабильность пути рендеринга DX12
  • Исправлены проблемы с полигональным рендерингом и буфером глубины
  • Исправлена ​​зависимость яркости видео на ТВ в игре от настроек дисплея
  • Восстановлен правильный эффект выгорания темного щита Визуальные изменения
  • Исправлено искажение отображения врагов в сверхширокоформатном режиме
  • Исправлено отображение кат-сцен в сверхширокоформатных режимах с чёрными полосами сверху и снизу
  • Исправлено масштабирование угла обзора и бликов в сверхширокоформатном режиме и режиме 4:3
  • Исправлены проблемы с масштабированием DPI, которые ранее требовали 100-процентного масштабирования экрана

Пользовательский интерфейс

  • Добавлена ​​возможность регулировки масштабирования игрового интерфейса
  • Исправлены проблемы с множественным вводом мыши
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой пользовательские настройки могли оставаться неопределёнными и некорректно сохраняться
Комментарии:
Alex Spector

Давайте уже в Стим тоже выпускайте, желательно бесплатно для владельцев оригинала))

Black3D

Игра с хорошей атмосферой но убогим геймплеем - посвети, постреляй. Её просто невозможно пройти из-за однообразности.

WHisKY Del

Я еле-еле прошел. Ну очень одноообразные пострелушки. Играл с ру озвучкой и текстурами. А атмосфера да хорошая .

DmitriyKats

Вполне хороший геймплей.

QueasyRush

а на консолях?

JackReacher

Требуем в стиме, пора!

DmitriyKats

В Стиме есть оригинальная версия.

r0b0tf00t

Благодатью от Хуанга бы намазали, жаль конечно.