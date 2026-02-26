Обновление Alan Wake Remastered версии 1.33 добавляет поддержку HDR и 240 FPS

Компания Remedy Entertainment выпустила обновление Alan Wake Remastered версии 1.33 в Epic Games Store, которое включает в себя визуальные улучшения, доработки игрового процесса и улучшения пользовательского интерфейса. Обновление добавляет поддержку HDR, разблокирует частоту кадров до 240 FPS и добавляет новый опциональный режим камеры для игроков, желающих получить более современную графику.
Помимо повышения производительности, патч исправляет проблемы с поведением камеры, временем смены оружия, движением растительности и множеством проблем с ультраширокоформатными дисплеями. Исправления ввода с мыши и настраиваемое масштабирование пользовательского интерфейса ещё больше улучшают общее впечатление от игры.
Геймплей
- Добавлена команда для пропуска вступления
- Предотвращена активация камеры при беге, когда Алан истощен или находится рядом со стеной
- Исправлено поведение камеры при стоянии на движущихся объектах
- Правильно сбрасывается положение камеры влево и вправо после загрузки с контрольных точек
- Улучшено движение растительности во время эффектов ветра и взаимодействия с игроком, в том числе при частоте кадров выше 30 FPS
- Нормализовано время смены оружия
Визуальные эффекты
- Добавлена поддержка HDR
- Добавлен опциональный режим современного стиля камеры
- Увеличен лимит частоты кадров с 200 FPS до 240 FPS
- Улучшена реализация DLSS и исправлена прозрачность травы
- Обновлён вывод SDR с 8 бит до 10 бит для уменьшения цветовых полос
- Исправлены расчёты масштабирования FOV
- Улучшено поведение плавного появления и исчезновения бликов объектива
- Улучшена стабильность пути рендеринга DX12
- Исправлены проблемы с полигональным рендерингом и буфером глубины
- Исправлена зависимость яркости видео на ТВ в игре от настроек дисплея
- Восстановлен правильный эффект выгорания темного щита Визуальные изменения
- Исправлено искажение отображения врагов в сверхширокоформатном режиме
- Исправлено отображение кат-сцен в сверхширокоформатных режимах с чёрными полосами сверху и снизу
- Исправлено масштабирование угла обзора и бликов в сверхширокоформатном режиме и режиме 4:3
- Исправлены проблемы с масштабированием DPI, которые ранее требовали 100-процентного масштабирования экрана
Пользовательский интерфейс
- Добавлена возможность регулировки масштабирования игрового интерфейса
- Исправлены проблемы с множественным вводом мыши
- Исправлена ошибка, из-за которой пользовательские настройки могли оставаться неопределёнными и некорректно сохраняться
Давайте уже в Стим тоже выпускайте, желательно бесплатно для владельцев оригинала))
Игра с хорошей атмосферой но убогим геймплеем - посвети, постреляй. Её просто невозможно пройти из-за однообразности.
Я еле-еле прошел. Ну очень одноообразные пострелушки. Играл с ру озвучкой и текстурами. А атмосфера да хорошая .
Вполне хороший геймплей.
а на консолях?
Требуем в стиме, пора!
В Стиме есть оригинальная версия.
Благодатью от Хуанга бы намазали, жаль конечно.