Обновление Alan Wake Remastered версии 1.33 добавляет поддержку HDR и 240 FPS

Компания Remedy Entertainment выпустила обновление Alan Wake Remastered версии 1.33 в Epic Games Store, которое включает в себя визуальные улучшения, доработки игрового процесса и улучшения пользовательского интерфейса. Обновление добавляет поддержку HDR, разблокирует частоту кадров до 240 FPS и добавляет новый опциональный режим камеры для игроков, желающих получить более современную графику.

Помимо повышения производительности, патч исправляет проблемы с поведением камеры, временем смены оружия, движением растительности и множеством проблем с ультраширокоформатными дисплеями. Исправления ввода с мыши и настраиваемое масштабирование пользовательского интерфейса ещё больше улучшают общее впечатление от игры.

Геймплей

Добавлена ​​команда для пропуска вступления

Предотвращена активация камеры при беге, когда Алан истощен или находится рядом со стеной

Исправлено поведение камеры при стоянии на движущихся объектах

Правильно сбрасывается положение камеры влево и вправо после загрузки с контрольных точек

Улучшено движение растительности во время эффектов ветра и взаимодействия с игроком, в том числе при частоте кадров выше 30 FPS

Нормализовано время смены оружия

Визуальные эффекты

Добавлена ​​поддержка HDR

Добавлен опциональный режим современного стиля камеры

Увеличен лимит частоты кадров с 200 FPS до 240 FPS

Улучшена реализация DLSS и исправлена ​​прозрачность травы

Обновлён вывод SDR с 8 бит до 10 бит для уменьшения цветовых полос

Исправлены расчёты масштабирования FOV

Улучшено поведение плавного появления и исчезновения бликов объектива

Улучшена стабильность пути рендеринга DX12

Исправлены проблемы с полигональным рендерингом и буфером глубины

Исправлена ​​зависимость яркости видео на ТВ в игре от настроек дисплея

Восстановлен правильный эффект выгорания темного щита Визуальные изменения

Исправлено искажение отображения врагов в сверхширокоформатном режиме

Исправлено отображение кат-сцен в сверхширокоформатных режимах с чёрными полосами сверху и снизу

Исправлено масштабирование угла обзора и бликов в сверхширокоформатном режиме и режиме 4:3

Исправлены проблемы с масштабированием DPI, которые ранее требовали 100-процентного масштабирования экрана

Пользовательский интерфейс