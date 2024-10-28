Трейлер фанатского короткометражного фильма по Alan Wake вызвал восторг среди фанатов

Группа Rebel Monkey Production создает фанатский короткометражный фильм, погружающий зрителей в загадочный мир Alan Wake, и недавно вышедший трейлер вызвал настоящую бурю восторга среди поклонников.



Фильм, посвященный расследованию мистических исчезновений, мастерски передает тёмную атмосферу оригинальных игр. На просторах Reddit пользователи сравнивают качество трейлера с масштабными блокбастерами, надеясь, что творцы Alan Wake обратят внимание на трудолюбивую команду.



Чтобы завершить свой амбициозный проект, Rebel Monkey Production запустила кампанию на IndieGoGo, где уже собрано более 1600 долларов из необходимых 3000. Завершение фильма запланировано на несколько месяцев после окончания сбора средств в ноябре.

Стоит напомнить, что Remedy Entertainment недавно выпустила DLC к второй части игры с подзаголовком Lake House и активно разрабатывает продолжение Control, что добавляет ещё большей динамики в мир Alan Wake.