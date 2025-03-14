Xbox забрала Alan Wake Remastered у тех, кто получил бесплатные копии через эксплойт магазина

Xbox отозвала цифровую лицензию на Alan Wake Remastered для всех пользователей, которые получили бесплатные копии через эксплойт магазина. В сообщении, отправленном пользователям Xbox, Microsoft сообщила, что отозвала их лицензию из-за непреднамеренной доступности.

В своем сообщении Microsoft информирует затронутых пользователей Xbox, что они недавно приобрели версию Alan Wake Remastered, которая не должна была быть доступна. Поэтому компания отменила их заказ, вернула все внесенные платежи и удалила игру из списка «Мои игры и приложения». Microsoft извинилась перед этими пользователями за причиненные неудобства. Им также было рекомендовано посетить настройки своей учетной записи, чтобы просмотреть историю платежей.

Для тех, кто не знает, вышеупомянутый эксплойт магазина Microsoft позволял пользователям получить бесплатную цифровую копию Alan Wake Remastered, заявив о бесплатной пробной версии Alan Wake 2. Вместо того чтобы сразу отозвать непреднамеренные лицензии, Microsoft потребовалось около месяца, чтобы исправить ошибку.