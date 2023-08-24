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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 524 оценки

14 минут геймплея Alan Wake 2 с Gamescom

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Gruz_
Новости

Во время Gamescom компания-разработчик Remedy Entertainment представила поклонникам свежий взгляд на жутковатый геймплей грядущей игры в жанре survival-horror Alan Wake 2. Ранее мы познакомились с новым героем, Сагой Андерсон. Теперь пришло время отправиться в Темное место вместе с самим Аланом и узнать, как сурова была его жизнь на протяжении последних 13 лет.

Алан оказывается запертым в кошмарной копии Нью-Йорка - тюрьме, созданной из его собственных воспоминаний и психики, обращенной против него. Этот сюрреалистический сплав реальных и игровых сцен создает атмосферу, напоминающую сон, созданную Remedy.

Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy
7
Ray Liotta

спасибо воин

1
свидетель крайзиса

симулятор нуарной ходьбы?

3
Abramski90

Выглядит круто! в это очень хочется по играть)

2
saa0891

Ну выглядит довольно атмосферно,в это я однозначно хочу поиграть.

2
askazanov

Ждём!!!

1
Destroited

Ну как-то не впечатлило от слова совсем.

1
caliskan

Графон на ПК топовый будет. Опять буду как в контроле тупо ходить и отражения разглядывать

1
Сергей23235

Найди три отличия от предыдущей части

0
VOVAMAS

Чё за хрень? Нафиг они в конце игру и какой то сериал или шоу скрестили?! В квантум брейк,это фигово получилось! Зачем и тут это делать,вообще не понимаю! Если такая фигня на протяжении всей игры будет,то точно,только с торрента скачаю,эту поделку!

0
RickeyIMBA

а где геймплей по старфилду) вроде релиз 1 сентября а че скрывают не понятно

-1
RickeyIMBA

если че я умею ввиду нормальный геймплей на 20 минут 40 или на час и не записанный с телефона)))

-1
Сергей Понащенко RickeyIMBA

Возможно, на следующей неделе что нибудь и будет.

0
Protocol10

на моей днищенской 4090 должно стабилизироваться в 4к HDR на оледе аорус 48 дюймов, может вытянется впечатлы за счет акустики bose

-2
Banamba

Макс Пейн 1 почему то напомнило

-3