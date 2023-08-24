14 минут геймплея Alan Wake 2 с Gamescom

Во время Gamescom компания-разработчик Remedy Entertainment представила поклонникам свежий взгляд на жутковатый геймплей грядущей игры в жанре survival-horror Alan Wake 2. Ранее мы познакомились с новым героем, Сагой Андерсон. Теперь пришло время отправиться в Темное место вместе с самим Аланом и узнать, как сурова была его жизнь на протяжении последних 13 лет.
Алан оказывается запертым в кошмарной копии Нью-Йорка - тюрьме, созданной из его собственных воспоминаний и психики, обращенной против него. Этот сюрреалистический сплав реальных и игровых сцен создает атмосферу, напоминающую сон, созданную Remedy.
Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
спасибо воин
симулятор нуарной ходьбы?
Выглядит круто! в это очень хочется по играть)
Ну выглядит довольно атмосферно,в это я однозначно хочу поиграть.
Ждём!!!
Ну как-то не впечатлило от слова совсем.
Графон на ПК топовый будет. Опять буду как в контроле тупо ходить и отражения разглядывать
Найди три отличия от предыдущей части
Чё за хрень? Нафиг они в конце игру и какой то сериал или шоу скрестили?! В квантум брейк,это фигово получилось! Зачем и тут это делать,вообще не понимаю! Если такая фигня на протяжении всей игры будет,то точно,только с торрента скачаю,эту поделку!
а где геймплей по старфилду) вроде релиз 1 сентября а че скрывают не понятно
если че я умею ввиду нормальный геймплей на 20 минут 40 или на час и не записанный с телефона)))
Возможно, на следующей неделе что нибудь и будет.
на моей днищенской 4090 должно стабилизироваться в 4к HDR на оледе аорус 48 дюймов, может вытянется впечатлы за счет акустики bose
Макс Пейн 1 почему то напомнило