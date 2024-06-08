6 минут геймплея дополнения Night Springs для Alan Wake 2

Remedy Entertainment вышла на сцену Summer Game Fest 2024, чтобы представить первое DLC для Alan Wake 2, и что еще лучше: оно выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X 8 июня. Если вы внимательно следили за сюжетом игры, вы знаете, что Алан Уэйк работал над новым сезоном Night Springs с ведущим Уорлином Дором — загадочным параутилитарием, который большую часть времени ведет бедного Алана Уэйка по все более опасным тропам.
Alan Wake 2: Night Springs позволит вам исследовать три эпизода сезона, сценарии которых были написаны Уэйком в неудачной попытке написать свой побег — каждый акт вдохновлен отголосками персонажей, которые проскользнули сквозь завесу его реальности в Темной обители. Каждый эпизод длится около часа и даст вам возможность сыграть за ранее известных персонажей из Night Springs: Актера, которого играет Шон Эшмор и который основан на Тиме Брейкере; Сестра, котороую играет Кортни Хоуп и которая основана на Джесси Фейден; и Официантку, которую играет Джессика Предди и который основан на Роуз Мэриголд.
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