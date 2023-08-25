Актёр Шон Эшмор из Quantum Break появится в Alan Wake 2

Благодаря новому превью, показанному на Gamescom, стало известно, что звезда Quantum Break и Людей Икс Шон Эшмор появится в Alan Wake 2 в роли агента по имени Тим Брейкер. Один фанат в Твиттере предположил, что это может быть игра слов про разрушителя времени (time breaker), поскольку в этой игре речь идет о персонаже, который может управлять временем. Возможно, это просто забавный кивок и не более того, но с Remedy трудно исключить более явную связь. На данный момент понятно, что Quantum Break не связана с вселенной Alan Wake 2 и Control.
На данный момент выход Alan Wake 2 запланирован на конец октября. Ранее выход игры планировался на 17 октября, но впоследствии был отложен до 27 октября, чтобы избежать конкуренции с такими играми, как Marvel's Spider-Man 2.
Перс-отсылка, почему бы нет. В самом Квантовом Ломании тоже были отсылка на Вейка.
Эшмор из Quantum Break появится в Alan Wake 2
И что он там будет делать, нудить вместе с главным героем?
А говорят не одна вселенная, будет глупо выглядеть если он другого перса сыграл.
ничего глупого. боюсь тебя испугать но актёры могут играть больше одной роли в жизни.