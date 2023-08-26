Алан Уэйк боится пауков: Marvel's Spider-Man 2 стала основной причиной переноса Alan Wake 2

Если Вы регулярно следите за нашими публикациями, то знаете, что релиз Alan Wake 2 был отложен. К счастью, всего на несколько дней. Изначально запланированная на 17 октября, теперь она ожидается примерно на десять дней позже, 27 октября.
Перенос сроков связан не с производственными причинами, а с тем, что октябрь — очень напряженный месяц. Понимая, что в осенний период выходит огромное количество продуктов, Remedy решила перенести дату и "дать геймерам больше времени, чтобы насладиться любимыми играми". Во всяком случае, с выставки Gamescom 2023 стало известно, что больше всего Remedy напугала игра Marvel's Spider-Man 2, которая 20 октября обещает повторить великолепие своего предшественника, ставшего после дебюта в 2018 году самым продаваемым эксклюзивом для PS4.
В этом признался сам Сэм Лейк в интервью IGN USA:
Мы посмотрели на неделю запуска и заметили, что выходят такие замечательные игры, как Marvel's Spider-Man 2 и все остальные, и поняли, что нам не нужно сталкиваться лицом к лицу. Мы подумали, что можем перенести релиз на несколько дней.
Хоть кто то честно признался в причине переноса, похвально.
паук эсклюзив пс5 а всё остальные игры чуть ли не все платформы- смысла нет переносить.
действительно, количество платформ "решает"
особенно, когда та же финал фентези 16 на одной платформе за пару недель продалась больше, чем более известный резидент ивел 4 римейк за 4 месяца на всех платформах
я ещё раз говорю паука нет - остальным то надо чё то играть?
Кто тебе такую чушь наплёл?
Есть, когда на плойке у тебя значительная часть аудитории. Иначе бы не переносили.
пусть напишет рассказ, в котором он давит паука и всё, проблема решена
Бояться нечего, нудотня с активной игрой не имеет ничего общего
Вроде обещают менее унылый и разнообразный геймплей, по сравнению с первой частью, посмотрим на релизе.
стоп, они же недавно говорили что им плевать на конкуренцию с пауком?
Ну могли бы выпустить перед пауком.
Ну правильно сделали же.
автор, ты совсем дурачок? Вейк? Серьёзно? Может Алан Уэйк? Выучи английский язык.
Это GamesVoice надо говорить. Они в своей локализации начали писать "Вейк" вместо "Уэйк", что бы текст ложился на заставки. И с тех пор очень часто пишут именно новый вариант вместо правильного. А вообще я тебя прекрасно понимаю. Давным давно пора уже создать какую-нибудь структуру, где будут прописаны правильные варианты локализации и транскрипции. А то всегда такая отсебятина идет...