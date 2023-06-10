Alan Wake 2 "боится" Marvel's Spider-Man 2 и Assassin's Creed? Remedy рассказала о выборе даты выхода

Alan Wake 2 выглядит одной из самых интересных игр этой осени, но очевидно, что она не единственная. Хоррор от Remedy запланирован к выходу на 17 октября, что находится в нескольких днях от Assassin's Creed Mirage и Marvel's Spider-Man 2, двух игр, которые, вероятно, смогут привлечь внимание фанатов, с риском оставить мало места для Alan Wake 2. Что об этом думает Remedy?
Содиректор Кайл Роули сказал:
«Мы уже знали, что Assassin's Creed Mirage будет выпущена осенью, мы знали, что Sony уже сказала, что Marvel's Spider-Man 2 будет выпущена осенью. Мы чувствуем, что гордимся игрой, которую мы создали, и я верю, что есть люди, которые находят отклик в такого рода играх. Мы не думаем о том, могут ли они купить Alan Wake 2 или Spider-Man 2. Мы просто хотим принести нашу игру и представить ее игрокам. Одна из них — приключенческая игра, а другая — хоррор».
Другими словами, подход Remedy состоит в том, чтобы убедить публику качественной игрой, рассчитывая также на то, что это другой жанр, чем ее основные конкуренты, и поэтому она привлечет внимание разных игроков.
Так перенесли бы и всё. В этом году весной-летом вообще толком ничего не выходит
Какие то невменяемые аргументы. Ну допустим они уверены в качестве продукта и т.п., но ведь ощутимая часть игроков готовы поиграть во все представленные тайтлы и многие из них не смогут потрать условные 200 баксов за раз. Да и не впервые такое происходит, когда один релиз "пожирает" другой. Вероятнее всего, кто нибудь перенесет релиз на пару недель.
Это все хорошо так говорить, но вряд ли на практике они выдержут такую конкуренцию
Ещё мин.перенесут 2раза. В итоге игра выйдет в начале 24г.