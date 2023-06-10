Alan Wake 2 "боится" Marvel's Spider-Man 2 и Assassin's Creed? Remedy рассказала о выборе даты выхода ©

Alan Wake 2 выглядит одной из самых интересных игр этой осени, но очевидно, что она не единственная. Хоррор от Remedy запланирован к выходу на 17 октября, что находится в нескольких днях от Assassin's Creed Mirage и Marvel's Spider-Man 2, двух игр, которые, вероятно, смогут привлечь внимание фанатов, с риском оставить мало места для Alan Wake 2. Что об этом думает Remedy?

Содиректор Кайл Роули сказал:

«Мы уже знали, что Assassin's Creed Mirage будет выпущена осенью, мы знали, что Sony уже сказала, что Marvel's Spider-Man 2 будет выпущена осенью. Мы чувствуем, что гордимся игрой, которую мы создали, и я верю, что есть люди, которые находят отклик в такого рода играх. Мы не думаем о том, могут ли они купить Alan Wake 2 или Spider-Man 2. Мы просто хотим принести нашу игру и представить ее игрокам. Одна из них — приключенческая игра, а другая — хоррор».

Другими словами, подход Remedy состоит в том, чтобы убедить публику качественной игрой, рассчитывая также на то, что это другой жанр, чем ее основные конкуренты, и поэтому она привлечет внимание разных игроков.