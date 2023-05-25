Alan Wake 2 будет исключительно цифровым релизом, даже на консолях. Открылись предзаказы ©

Remedy сообщила, что Alan Wake 2 будет выпущена только в цифровом формате как для ПК, так и для консолей, заявив, что было принято решение сохранить игру по более низкой цене, а также потому, что большинство игроков больше не покупают физические копии игр.

На веб-сайте Alan Wake 2 Remedy поделилась ответами на часто задаваемые вопросы, которые в основном касаются способов предварительного заказа игры и того, какие ее версии будут доступны. Важно, однако, то, что это показывает, что Alan Wake 2 является релизом только в цифровом формате, а Remedy оправдывает свой выбор тем, что большинство игроков не покупают физические копии и что это удерживает игру по немного более низкой цене.

«Для этого есть много причин. Во-первых, большое количество игр перешли только на цифровую версию. Вы можете купить Sony PlayStation 5 без дисковода и Xbox Series S — это только цифровая консоль. Нередко современные игры выпускаются только в цифровом формате. В настоящее время нет планов по выпуску Alan Wake 2 на диске».

На ПК в Epic Games Store и цифровых магазинах на консолях уже открылись предзаказы. На выбор предлагается два издания: обычное и делюкс.

Обычное стоит 49,99 долл. США / 49,99 евро на ПК и 59,99 долл. США / 59,99 евро на консолях и содержит только саму игру. За делюкс издание просят 69,99 долл. США / 69,99 евро, которое помимо игры содержит косметический контент и дополнительные расходные материалы. За предзаказ дадут скин револьвера для Алана и набор ресурсов для выживания для Саги.

Игра получит локализацию на русский язык в виде субтитров.