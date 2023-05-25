Alan Wake 2 будет исключительно цифровым релизом, даже на консолях. Открылись предзаказы

Remedy сообщила, что Alan Wake 2 будет выпущена только в цифровом формате как для ПК, так и для консолей, заявив, что было принято решение сохранить игру по более низкой цене, а также потому, что большинство игроков больше не покупают физические копии игр.
На веб-сайте Alan Wake 2 Remedy поделилась ответами на часто задаваемые вопросы, которые в основном касаются способов предварительного заказа игры и того, какие ее версии будут доступны. Важно, однако, то, что это показывает, что Alan Wake 2 является релизом только в цифровом формате, а Remedy оправдывает свой выбор тем, что большинство игроков не покупают физические копии и что это удерживает игру по немного более низкой цене.
«Для этого есть много причин. Во-первых, большое количество игр перешли только на цифровую версию. Вы можете купить Sony PlayStation 5 без дисковода и Xbox Series S — это только цифровая консоль. Нередко современные игры выпускаются только в цифровом формате. В настоящее время нет планов по выпуску Alan Wake 2 на диске».
На ПК в Epic Games Store и цифровых магазинах на консолях уже открылись предзаказы. На выбор предлагается два издания: обычное и делюкс.
Обычное стоит 49,99 долл. США / 49,99 евро на ПК и 59,99 долл. США / 59,99 евро на консолях и содержит только саму игру. За делюкс издание просят 69,99 долл. США / 69,99 евро, которое помимо игры содержит косметический контент и дополнительные расходные материалы. За предзаказ дадут скин револьвера для Алана и набор ресурсов для выживания для Саги.
Игра получит локализацию на русский язык в виде субтитров.
Интересно, что там по системкам будет.
что-то не вижу нового поколения на этих скриншотах.
Давно уже физические диски не покупаю. Смысла нет особого. Куча старых дисков лежит непонятно зачем и нафиг они нужны, разве что для памяти о былых временах. Даже сд-рома нет в компьютере.
Физические диски на пк давно стали бутафорскими, там все те же коды с активацией, но на той же плойке климат иной. Игры для нее можно перепродать/купить на стороне, прилично сэкономив, или как сейчас, когда ряд цифровых сервисов отказываются работать на нашей территории, консольные ревизии без дисководов превращают в хлам. Если конечно ты через костыли или посредников не сменишь локацию.
Вся эта забота и альтруизм издателя в конечном счете -- желание минимизировать потери, как от вторичного рынка, так и затрат на производство и реализацию через розничных дистрибьютеров, в цепочке которой теряется до 50% от первоначального ценника. Но риски тоже есть, охват так или иначе будет меньше, ритейл все еще занимает приличную долю рынка. Если бы не пандемия пару-тройку лет назад, сильно качнувшая маятник в сторону цифры, могло быть вообще 50 на 50.
Удивлён что на ПК не было никаких анонсов. А что это я, новые корпоративные веянье, сразу на пс и пк, годнота(нет) ну алан вейк топчик.
МГс никогда не интересовал, но попробую ремейк
Мгс пробовал , нудятина та ещё, очередное перехайпленое *****
Эмм, Алан Уэйк 2 это мультиплатформа полная. Выходит на ПК, Хбокс и ПС. Причем тут сразу ПК и ПС?
А не про это.
Я в курсе что почти все показанные игры выйдут на ПК либо полноценная мультиплатформа, я про внутренние экзы сони
Причем тут сразу ПК и ПС а это я вообще про те онлайн какахи про которые они давно заливали, про алан вейк отдельно написал что топчик, к чему ты всё это вместе соединил?
Я только понял про что ты писал. Сначала не понял, так как коммент в новости про Алана.
Sony давно еще объявила, что ПК анонсы будет отдельная преза. Вот и все)
Аа, ну ок. Просто встал в 6 утра глянуть, а преза настолько унылая вот и печалька. по сути самый смак это мультиплатформа. Понравилась реакция майков
Ага и поэтому обычная версия у нас в EGS стоит 3200. Охренительное снижение цены!