Alan Wake 2 чуть не лишилась одного из самых запоминающихся моментов

В Alan Wake 2 есть особый момент, который мог не попасть в финальную игру. Рассматриваемый момент наступает во время четвертой части Alan Wake 2, где все внезапно превращается в мюзикл. Но, как недавно рассказал в подкасте Friends Per Second креативный директор и сценарист Сэм Лейк, все это было почти вырезано.
«По ряду причин было очень, очень сложно создать мюзикл», - сказал Лейк. «И было много производственных совещаний, [где люди говорили]: «Да ладно, нам нужно это вырезать». Я ответил: «Ни в коем случае, мы его не вырежем».
Неудивительно, что одной из причин, по которой были попытки создать этот раздел, было просто то, что разработка игр занимает много времени, и игра сильно изменится; во-первых, элементы сцен с актёрами со временем менялись, поэтому нужно было подумать о том, как они будут использоваться в этой сцене.
«Когда вы говорите кому-то: «Мы собираемся включить мюзикл в игру ужасов на выживание», возникает вопрос: «Каким образом? Какой там игровой процесс?» — сказал в том же эпизоде директор игры Кайл Роули.
Судя по всему, именно Лейк, который также выступает в качестве модели захвата движения для агента ФБР Алекса Кейси, придумал эту идею, которая, что неудивительно, частично возникла из-за того, насколько хорошо был принят «Лабиринт пепельницы» Control. Вдобавок ко всему, Лейк «знал, что [актёр озвучивания Алана Уэйка Мэтью Поретта] — отличный певец, так что Алан Уэйк может петь. А затем нашел Дэвида Хэрвуда, который великолепен в роли [мистера Дора], у него есть опыт работы в пении».
И вот хорошо, что он настоял на том, чтобы этот момент остался в игре. Реально, один из немногих лучших моментов во всей игроиндустрии, где хоть у кого-то есть яйца, чтобы показать что-то необычное и не клишированное
Лучший момент 2023 в видеоиграх. Давно такого кайфа не ощущал.
Уровень классный и музон на высоте там.
Мой добрый вам совет - если нет у вас высокоскоростного ссд и мощной видеокарты не тратьте время и нервы на эту игру сейчас! Подождите когда приведут её во вменяемое состояние.
Чего там такого особенного в этом "мюзикле", не могу понять? В предыдущих играх ремеди музыкальные номера на порядки лучше. Неужели он круче чем вот это: https://www.youtube.com/watch?v=xkdAgaF2vE8
Одно из самых идиoтских событий в игре...
Лучшее что я увидел в игре)
Бился в истерике от начала и до конца. Песня не выходит из головы уже неделю ))
Лучше бы душный геймплей удалили с пасьянсом для отсталых
😂😂😂
зачем в этой игре ваще враги - не понятно ,бродишь по локам иногда убиваешь какое то дно ,опять бродишь - шедевр просто. после как мертвец в участке помер - надобыло титры финальные пускать - потому что потом началось унылое прожение по картам и как постоянная как уже выше писали игра в пасьянс......зато нано пупер шейдеры внедрили которых ни кто не видит
Игра не для быдла и замеров.
Конечно игра не для быдла, игра для "илиты", которая не умеет читать, ибо в игре заявлен экшен, которого практически нету
Хочешь шутанчик иди играй в колду. Там как раз новая вышла.