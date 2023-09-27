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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 546 оценок

Alan Wake 2 для PS5 и Xbox Series с самого начала разрабатывалась с расчетом на 30 fps

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Gruz_
Новости

Долгожданный экшен Alan Wake 2 выйдет для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S в конце следующего месяца.Томас Пуха (Thomas Puha) из Remedy сообщил сегодня в своем твиттере, что игра с самого начала разрабатывалась как игра с частотой 30 кадров в секунду, которая будет максимально точно передавать атмосферу.

Я рад сообщить, что в Alan Wake 2 появится режим "Производительность" на PS5 и Xbox Series X. Игра с самого начала создавалась как 30-кадровый опыт с упором на визуальное оформление и атмосферу, но каким-то образом нам удалось включить в нее режим "Производительности". Подробности мы расскажем позже.

Слово "оптимизация" в наше время употребляется не совсем корректно. О целевой частоте кадров нужно думать с самого начала разработки. Каковы цели вашего проекта. В разработке игр все зависит от выбора, мы не можем делать все.

Но по мере приближения к завершению разработки игры разработчики все же смогли реализовать режим "Производительности" на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Правда, подробности о нем пока не сообщаются, узнаем позже.

Но, безусловно, приятно узнать, что даже игроки, предпочитающие более высокую частоту кадров, смогут насладиться Alan Wake 2.

-2
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Simple Jack
3
kotasha

консолям 4 год пошёл скоро 30 кадров будет нормой.

2
neeXXXT

Якори игровой индустрии уже в данный , а на них минимум до 27 года все игры будут ориентироваться при разработке, как на самую слабую платформу, про бокс s я вообще хз что там за мыло будет в 24 кадра.

1
РикоЧико

Можно хотя бы стандартом сделать 45 кадров.

0
BLOCK0
Игра с самого начала создавалась как 30-кадровый опыт с упором на визуальное оформление и атмосферу

"Но на пк с более слабой сборкой будет и 60фпс и хороший визуал" извините консольщики

0
JohnTornton

тока будет дропать до 20, а то и до 15

0
JohnTornton

помойка

0