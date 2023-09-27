Alan Wake 2 для PS5 и Xbox Series с самого начала разрабатывалась с расчетом на 30 fps

Долгожданный экшен Alan Wake 2 выйдет для консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S в конце следующего месяца.Томас Пуха (Thomas Puha) из Remedy сообщил сегодня в своем твиттере, что игра с самого начала разрабатывалась как игра с частотой 30 кадров в секунду, которая будет максимально точно передавать атмосферу.
Я рад сообщить, что в Alan Wake 2 появится режим "Производительность" на PS5 и Xbox Series X. Игра с самого начала создавалась как 30-кадровый опыт с упором на визуальное оформление и атмосферу, но каким-то образом нам удалось включить в нее режим "Производительности". Подробности мы расскажем позже.
Слово "оптимизация" в наше время употребляется не совсем корректно. О целевой частоте кадров нужно думать с самого начала разработки. Каковы цели вашего проекта. В разработке игр все зависит от выбора, мы не можем делать все.
Но по мере приближения к завершению разработки игры разработчики все же смогли реализовать режим "Производительности" на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Правда, подробности о нем пока не сообщаются, узнаем позже.
Но, безусловно, приятно узнать, что даже игроки, предпочитающие более высокую частоту кадров, смогут насладиться Alan Wake 2.
консолям 4 год пошёл скоро 30 кадров будет нормой.
Якори игровой индустрии уже в данный , а на них минимум до 27 года все игры будут ориентироваться при разработке, как на самую слабую платформу, про бокс s я вообще хз что там за мыло будет в 24 кадра.
Можно хотя бы стандартом сделать 45 кадров.
"Но на пк с более слабой сборкой будет и 60фпс и хороший визуал" извините консольщики
тока будет дропать до 20, а то и до 15
помойка